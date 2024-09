video suggerito

Aysenur Ezgi Eygi, l’attivista USA è stata uccisa da un cecchino israeliano in Cisgiordania A rivelarlo è il governatore di Nablus ad Al Jaazera. La 26enne stava partecipando ad una manifestazione contro gli insediamenti gli israeliani in quell’area della Cisgiordania occupata, quando un soldato dell’Idf avrebbe aperto il fuoco. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

L’attivista 26enne turco-americana Aysenur Ezgi Eygi, uccisa ieri 6 settembre a Nablus (Cisgiordania), sarebbe stata colpita alla testa da un cecchino israeliano. A rivelarlo è stato il governatore della regione in seguito all’autopsia condotta sulla vittima dai medici palestinesi.

"L’autopsia dell’attivista turco-americana ha confermato che è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco sparato da un tiratore dell’esercito di occupazione", ha detto alla tv panaraba Al Jazeera.

La ragazza stava partecipando alla manifestazione settimanale a Beita, vicino Nablus, dove regolarmente si tengono proteste da parte di palestinesi e internazionali contro l’insediamento coloniale israeliano.

Secondo l’agenzia palestinese Wafa, Aysenur era un’attivista per i diritti umani dell’ISM, l’International Solidarity Movement, una ONG che si pone come obiettivo la garanzia delle testimonianze e della sicurezza dei palestinesi nelle zone in cui più spesso avvengono violazioni dei diritti umani.

Durante la manifestazione un soldato dell'Idf avrebbe aperto il fuoco sui manifestanti, colpendola direttamente alla testa. Portata all’ospedale Rafidia, i medici non hanno potuto far niente per lei.

La famiglia ora chiede agli USA un’indagine indipendente sulla sua morte. "Chiediamo al presidente Joe Biden, alla vicepresidente Kamala Harris e al segretario di Stato Antony Blinken di ordinare un’indagine indipendente sull’uccisione illegale di una cittadina statunitense e di assicurare la piena responsabilità dei colpevoli. La sua presenza nelle nostre vite è stata presa inutilmente, illegalmente e violentemente dall’esercito israeliano", scrivono i familiari. Secondo i parenti la 26enne è stata uccisa mentre "difendeva pacificamente la giustizia".