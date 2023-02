Avvocato pro armi porta con sé una pistola a fare la risonanza magnetica: l’arma spara e lo uccide Ignorando le indicazioni dei medici Leandro Mathias de Novaes è entrato nella risonanza magnetica portando cons^ una pistola: l’arma ha sparato e l’ha ucciso.

A cura di Davide Falcioni

Un avvocato brasiliano, sostenitore di Bolsonaro e accanito promotore del porto libero delle armi da fuoco, è morto dopo un rocambolesco incidente avvenuto in un ospedale di San Paolo.

Lo scorso 16 gennaio l'avvocato Leandro Mathias de Novaes ha dovuto accompagnate la sua anziana madre ad effettuare una risonanza magnetica. L'uomo portava con sé una pistola sulla cintura, un'arma da fuoco regolarmente detenuta che non si è sfilato neppure per entrare nella a stanza in cui la donna stava facendo l'esame.

Tutto ciò che è metallico e ferromagnetico non può entrare nella risonanza magnetica perché si può riscaldare, si può dislocare, cioè può spostarsi perché attratto dal magnete dell’apparecchiatura, oppure può interferire con l'acquisizione delle immagini impedendo alle onde a radiofrequenza di penetrare nell’area del corpo da esaminare.

Ed è proprio questo che è avvenuto: il potente magnete del macchinario della risonanza magnetica ha fatto esplodere all'arma da fuoco un intero caricatore di colpi che hanno raggiunto Leandro Mathias de Novaes direttamente allo stomaco: l'uomo è stato prontamente soccorso e, trovandosi già all'interno di un ospedale, è stato accompagnato dopo pochi minuti al pronto soccorso e poi, dopo le prime cure, nel reparto di terapia intensiva dove per quasi tre settimane ha lottato tra la vita e la morte: il decesso è avvenuto il 6 febbraio.

L'incidente è avvenuto al Cura Laboratory di San Paolo. I rappresentanti della struttura sanitaria sostengono che sia la vittima che sua madre erano stati informati dei rischi nel portare elementi metallici ed erano stati invitati a lasciare qualsiasi oggetto metallico fuori dalla sala della risonanza magnetica prima di entrare.

A quanto pare, però, Leandro Mathias de Novaes ha dato poco peso a quegli avvertimenti. È entrato indossando la pistola, che a causa del campo magnetico si è attivata sparandogli allo stomaco. Oltre a lavorare come avvocato, la vittima era anche molto attiva sui social network dove condivideva, per i suoi oltre 12mila follower, contenuti a favore delle armi da fuoco.