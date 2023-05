Auto si schianta contro i cancelli di Downing Street a Londra: arrestato un uomo Un’auto è finita contro i cancelli di Downing Street a Londra. L’uomo alla guida è stato arrestato poco dopo: secondo Scotland Yard è accusato di danni e guida pericolosa.

A cura di Chiara Ammendola

L’auto che si è schiantata contro i cancelli di Downing Street

Paura questo pomeriggio tra le strade di Londra dove un'automobile è finita contro i cancelli di Downing Street, la residenza del premier britannico. Stando a quanto riportato da Scotland Yard l'uomo alla guida è stato arrestato e nessuno è rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto intorno alle 16.20 di oggi quando l'auto è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza mentre si avvicinava alla casa del premier britannico. Le immagini mostra l'auto rallentare prima di colpire i cancelli, presidiati 24 ore su 24 da poliziotti armati e disarmati. La polizia londinese ha fatto sapere di aver arrestato l'automobilista alla guida della vettura che si è schiantato contro i cancelli di Downing Street con l'accusa di gravi danni volontari e guida pericolosa.

I media locali hanno riferito che la zona di Whitehall, dove si trovano le sedi dei ministeri, è stata transennata. Tante le immagini che mostrano un'auto argentata con il bagagliaio aperto davanti ai cancelli di Downing Street. Ai funzionari è stato ordinato di restare all'interno.

Al momento non risultano feriti. Non è chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale da parte dell'uomo alla guida o se abbia perso il controllo della vettura. La polizia ha fatto sapere che sta lavorando per stabilire le cause dell'accaduto. Il premier Rishi Sunak che vive a Downing Street con la famiglia non ha rilasciato al momento alcuna dichiarazione sull'accaduto.

L'incidente si è verificato mentre molti funzionari dei dipartimenti governativi stavano lasciando i loro uffici.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO