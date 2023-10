Attentato vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme, due agenti feriti, terrorista ucciso Due agenti israeliani sono rimasti feriti, uno dei quali gravemente: ucciso l’attentatore. L’attacco è stato rivendicato dall’ala militare del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

A cura di Davide Falcioni

È di due agenti israeliani feriti, uno dei quali gravemente, il bilancio di un attentato vicino alla Città Vecchia di Gerusalemme, nei pressi della porta di Erode. Secondo quanto riferiscono i media israeliani il terrorista che ha aperto il fuoco "è stato neutralizzato". "Dopo la sparatoria ha tentato di fuggire, ma gli agenti lo hanno inseguito e ucciso". Una fonte della polizia ha spiegato che "ingenti forze di polizia sono state inviate sul posto e stanno conducendo perquisizioni nella zona per escludere eventuali complici". L'attacco è stato rivendicato dall'ala militare del Fronte popolare per la liberazione della Palestina.

Stando a quanto riferisce il Guardian sarebbero stati segnalati altri episodi di violenza in altre zone di Israele e nei territori palestinesi occupati, anche in quelli più lontani da Gaza e dalla regione meridionale. A Masafer Yatta, un gruppo di villaggi palestinesi nella parte meridionale della Cisgiordania, a sud di Gerusalemme e Hebron, il giornalista palestinese Basel Adra ha riferito che i coloni ebrei hanno indossato uniformi dell'esercito come copertura per poi attaccare i residenti palestinesi.

Nel frattempo però si continua a morire nella Striscia di Gaza, dove da giorni l'aviazione israeliana sta conducendo intensi bombardamenti a seguito dell'attacco di Hamas di sabato 7 ottobre. Il Ministero degli Interni dell'enclave ha fornito in serata un aggiornamento sul bilancio delle vittime: i morti sono almeno 1.537 palestinesi – tra cui 500 bambini e 276 donne – mentre i feriti 6.612. Tra gli episodi riferiti dal Ministero dell'Interno anche il bombardamento di un edificio residenziale nel campo profughi densamente popolato di Jabaliya, nel nord di Gaza, dove sono state uccise almeno 45 persone. L'edificio era pieno di palestinesi, alcuni dei quali erano fuggiti da precedenti attacchi condotti in altre zone della Striscia di Gaza. Le bombe li hanno comunque raggiunti in un campo profughi, dove speravano di trovare riparo.