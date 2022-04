Assalti respinti e russi col morale a terra: come sta andando la seconda fase della guerra in Ucraina Secondo l’ultimo report dell’Intelligence inglese, l’Ucraina ha respinto numerosi attacchi russi lungo la linea di contatto nel Donbass, mentre la Russia ha ottenuto sì alcune affermazioni territoriali, ma le sue operazioni sono ostacolate da un morale scarso e dal tempo limitato per riorganizzare le truppe.

A cura di Ida Artiaco

La Russia ha cambiato strategia per vincere la guerra in Ucraina e da qualche giorno ormai ha intensificato i propri sforzi nella regione del Donbass, nel tentativo di chiudere nel più breve tempo possibile e a proprio favore il conflitto. Ma questa seconda fase non starebbe andando come sperato da Mosca. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito questa mattina dll'Intelligence inglese, "nonostante la Russia abbia guadagnato terreno, la resistenza ucraina è stata forte su tutti i fronti e ha inflitto perdite significative alla forze russe". A ciò si aggiunga, sempre secondo il Ministero della Difesa di Londra, "il basso morale russo e il tempo limitato per ricostruire, riequipaggiare e riorganizzare le forze dopo le precedenti offensive che probabilmente stanno pesando sull’efficacia in combattimento dei russi".

Dunque, l’Ucraina ha respinto numerosi attacchi russi lungo la linea di contatto nel Donbass, mentre la Russia ha ottenuto sì alcune affermazioni territoriali, ma le sue operazioni sono ostacolate da un morale scarso e dal tempo limitato per riorganizzare le truppe. Gli attacchi russi si sono concentrati nelle scorse ore anche sulle città meridionali di Odessa, dove i missili caduti su un edificio residenziale hanno provocato la morte di 8 persone tra cui una bambina di tre mesi, e di Mariupol, che resta tra i bersagli principali dell'offensiva di Mosca. Qui ieri la Russia ha ripreso l'assalto all'acciaieria Azovstal, ultimo bastione della resistenza ucraina. Ciò è avvenuto nonostante Mosca abbia dichiarato giorni fa di aver ottenuto la vittoria nella città portuale e che le sue forze non avevano bisogno di prendere la fabbrica.

Inoltre, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continuano a emergere nuove informazioni sui crimini commessi dalle forze russe contro i residenti di Mariupol. "Sono state trovate nuove tombe di persone uccise dagli occupanti. Stiamo parlando di decine di migliaia di residenti di Mariupol morti. Sono state registrate discussioni tra gli occupanti su come nascondere le tracce dei loro crimini", ha detto Zelensky. Secondo il presidente ucraino, la Russia sta continuando a utilizzare "campi di filtrazione", dove le forze russe stanno inviando cittadini ucraini, prima di trasferirli con la forza in Russia. "Il nome onesto è infatti diverso: campi di concentramento. Come quelli costruiti dai nazisti in passato – ha concluso Zelensky – gli ucraini di questi campi, i sopravvissuti, vengono inviati poi nei territori occupati e in Russia. Deportano anche i bambini sperando che dimentichino dove si trova la casa e da dove vengono".