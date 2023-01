Arrestato in Messico il narcotrafficante Ovidio Guzman, il figlio di El Chapo: scontri e barricate Ovidio Guzman, figlio del leader del cartello di Sinaloa, Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, è stato arrestato oggi a Culiacan, capitale dello Stato di Sinaloa, in Messico. Dopo l’arresto si sono registrate sparatorie e violenze per premere sulle autorità.

A cura di Davide Falcioni

È stato arrestato oggi in Messico Ovidio Guzman, figlio del leader del cartello di Sinaloa, Joaquin ‘El Chapo' Guzman. Ad annunciarlo fonti ufficiali del governo che precisano che l'arresto è avvenuto nella cittadina di Culiacan, capitale dello Stato di Sinaloa, grazie all'intervento di truppe di élite che hanno ingaggiato feroci combattimenti con i narcotrafficanti. Ovidio Guzman, riferiscono i media, sarebbe già stato condotto in un carcere di massima sicurezza.

Dopo l'arresto di Ovidio Guzman si sono registrate sparatorie e violenze per premere sulle autorità. In strada sono comparsi blocchi stradali con veicoli dati alle fiamme, sparatorie, saccheggi e minacce tanto che il governatore di Sinaloa Rubén Rocha Moya ha dichiarato su Twitter: "Visti gli eventi che si stanno verificando a Culiacan, chiedo ai cittadini di mantenere la calma e di rifugiarsi nelle loro case".

"Si stanno verificando incidenti e blocchi stradali in diversi punti della città, chiediamo alla cittadinanza di non uscire", ha scritto su Twitter il ministro della Sicurezza di Sinaloa, Cristobal Castañeda. I funzionari locali hanno disposto anche la chiusura dell’aeroporto statale, il tutto per evitare quanto già accaduto nel 2019.

Ovidio infatti era stato detenuto per un breve periodo nello stato settentrionale di Sinaloa nell'ottobre 2019 dopo essere stato catturato dalle forze di sicurezza, ma venne presto rilasciato per evitare violente ritorsioni da parte della sua banda di narcotrafficanti.

Chi è Ovidio Guzman

Secondo il sito web del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, "Ovidio Guzman-Lopez è un membro di alto rango del cartello di Sinaloa e figlio dell'ex leader del cartello di Sinaloa Joaquin Guzman-Loera. Le indagini delle forze dell'ordine indicano Ovidio e suo fratello, Joaquin Guzman-Lopez , ricopron ruoli di comando e controllo di alto livello della propria organizzazione per il traffico di droga, l'Organizzazione Criminale Transnazionale Guzman-Lopez, sotto l'egida del Cartello di Sinaloa".

Ovidio Guzman, insieme ai fratelli Ivan e Joaquin (tutti e tre soprannominati Los Chapitos), erano i principali obiettivi delle forze dell'ordine statunitensi e messicane. L'anno scorso, il governo degli Stati Uniti ha offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari a chiunque fosse stato in possesso di informazioni che potessero portare alla cattura di uno qualsiasi dei tre uomini.

Si stima che i Guzman-Lopez stiano attualmente supervisionando circa undici laboratori di metanfetamine nello stato di Sinaloa, producendo tonnellate di metanfetamine al mese.