Bombardata la storica cattedrale di Ghazanchetsots, nella città di Shusha, in Armenia. L’antico edificio di culto è stato colpito da diverse bombe durante gli scontri in corso nella regione del Nagorno-Karabakh tra l’esercito dell’Azerbaigian e le forze armene indipendentiste. Secondo un portavoce militare armeno, a bombardare la cattedrale di Shusha sarebbero state le forze azere. Il ministero della Difesa azero dal suo canto però ha negato la responsabilità del bombardamento. Stando alle ultime informazioni disponibili, la cattedrale sarebbe stata colpita due volte nel corso dell'ultimo attacco.

Secondo quanto riporta l'Afp, nell’ultimo attacco sono rimasti feriti anche alcuni giornalisti. "Giornalisti russi e locali sono stati feriti nel secondo bombardamento", ha confermato su Twitter il governo armeno, aggiungendo che uno dei giornalisti è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Si tratterebbe di un giornalista russo ferito gravemente. Dalle immagini diffuse, si vede la chiesa piena di detriti dopo essere stata centrata dalle bombe. IN particolare si può vedere che parte del tetto della cattedrale è crollato all’’interno della chiesa ottocentesca dedicata di Cristo san Salvatore.

“Non ci sono postazioni militari né strategiche attorno alla cattedrale, perché l’hanno colpita? È un luogo davvero importante per gli armeni. Sarà Dio a giudicare” ha dichiarato un abitante locale all’Afp. “A differenza delle forze armate armene, che il 4 e 5 ottobre, dopo aver bombardato la città azera di Ganja, hanno causato danni a oggetti civili, edifici residenziali, compreso il complesso religioso e architettonico Imamzade, l'esercito azero non prende di mira edifici e monumenti religiosi” hanno dichiarato in una nota dal ministero della Difesa azero.