Anche i gatti russi pagano le sanzioni: esclusi dalle gare Non solo sport, cultura e viaggi, la Russia è stata bandita anche nelle competizioni di gatti dalla International Cat Federation. Niente gare almeno fino a maggio.

A cura di Alessia Rabbai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La International Cat Federation ha escluso i gatti russi dalle sue competizioni internazionali. La decisione è arrivata lo scorso martedì 1 marzo, a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina, che ha causato già numerose vittime, tra le quali anche bambini e oltre un milione di profughi. La federazione, che si considera "le Nazioni Unite delle federazioni feline", fondata settant'anni fa e che coinvolge ben quaranta Paesi, ha motivato la desisione presa perché si dichiara "scioccata e inorridita" per l'attacco della Russia all'Ucraina e per l'"inizio della guerra". I gatti russi non potranno gareggiare per due mesi almeno fino a maggio, quando tale condizione sarà rivista e la federazione si pronuncerà nuovamente al riguardo, anche in base alla situazione del conflitto. "Nessun gatto appartenente a espositori che vivono in Russia può essere iscritto a qualsiasi fiera FIFe al di fuori della Russia, indipendentemente dall'organizzazione a cui fanno parte questi espositori" ha affermato l'organizzazione come riporta il Washington Post.

I cittadini ucraini in fuga non hanno abbandonato i loro animali

Sui giornali e social network sono decine le immagini commoventi di persone in fuga dall'Ucraina, che non hanno abbandonato i propri animali domestici, cani e gatti, ma che li hanno portati con sé. Dimostrazione che li considerano parte integrante della propria famiglia, beni preziosi per tenere i quali hanno rinunciato a portare una valigia in più. La International Cat Federation ha spiegato che donerà fondi per aiutare gli allevatori di gatti in Ucraina e ha ringraziato gli Stati vicini per gli aiuti che stanno fornendo. Sono diversi gli eventi internazionali ai quali la Russia è stata bandita nell'arco di una settimana con l'inizio della guerra, che vedono ripercussioni sul mondo dello sport, della cultura e dei viaggi.