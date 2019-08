Mentre continua l'emergenza incendi in Amazzonia, la foresta pluviale più grande del mondo oltre che polmone verde dell'umanità, sale la tensione tra il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e la comunità internazionale. In particolare, il leader del paese sudamericano è tornato ad attaccare duramente l'omologo francese Emmanuel Macron, che nei giorni precedenti lo aveva accusato di mentire sui roghi che stanno letteralmente distruggendo l'Amazzonia. Lo ha fatto prendendo di mira la premiere dame, Brigitte, insultandola per il suo aspetto fisico. Bolsonaro ha infatti commentato su Facebook il post di un utente di nome Rodrigo Andreaca, che aveva pubblicato una foto non ben riuscita della donna 66enne, affiancata a un'immagine in cui la consorte di Bolsonaro, Michelle, 37 anni appare particolarmente avvenente. "Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?". "Non umiliarlo, hahaha (risate)", è stato il commento di Bolsonaro.

"È una cosa triste per il Brasile, le donne brasiliane devono essere tristi, sono sicuro che provano vergogna. Questi sono attacchi irrispettosi", è stata la risposta di Macron in una conferenza stampa sull'Amazzonia, durante il G7 di Biarritz. Proprio contro gli altri leader del G7 si è scagliata, infine, la furia di Bolsonaro. "Il rispetto della sovranità nazionale di un Paese è il minimo che ci si può aspettare dal mondo civilizzato", ha dichiarato, aggiungendo che il Brasile "non può accettare che si lancino attacchi gratuiti e fuori luogo", né che il presidente francese "travesta le sue intenzioni dietro all'idea di una ‘alleanza' dei Paesi del G7 per ‘salvare' l'Amazzonia, come se fossimo una colonia o una terra di nessuno". Insomma, la tensione è alle stelle. Intanto, il numero di incendi forestali nell'Amazzonia brasiliana, come ha sottolineato Istituto nazionale di ricerche spaziali (Inpe), ha già superato la media storica registrata ad agosto durante gli ultimi 21 anni, e manca ancora una settimana alla fine del mese, per cui questi dati aumenteranno ancora inevitabilmente. .