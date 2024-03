Allarme Usa su possibili attentati a Mosca nel weekend, la Farnesina: “Evitate assembramenti” Allarme dagli Usa su possibili attentati a Mosca nel weekend dopo che i servizi d’intelligence russi avevano detto di aver eliminato una cellula dell’Isis che pianificava attacco a sinagoga. L’Ucraina: “Non escludiamo la comparsa di truppe occidentali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina, dove nella notte sono stati abbattuti 12 droni russi su 15 e sarebbe stato colpito un impianto industriale a est del Paese, nel distretto di Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, dove è scoppiato un incendio. Ma a tenere banco è anche la notizia dell'allarme Usa su possibili attentati a Mosca nel weekend.

L'allarme Usa su possibili attentati a Mosca

L'ambasciata statunitense ha infatti messo in guardia i propri cittadini rimasti nella capitale russa dal pericolo di attentati di "estremisti" nel fine settimana. Un allarme lanciato poche ore dopo che i servizi d'intelligence russi avevano detto di aver eliminato una cellula dell'Isis che pianificava un attacco contro una sinagoga moscovita con armi da fuoco. L'attentato – ha precisato l'Fsb – sarebbe stato organizzato da una cellula del Wilayat Khorasan, la branca afghana dell'Isis.

Dettagli non se ne hanno, dal momento che la sede diplomatica a stelle e strisce si è solo limitata a dire che un attacco potrebbe avvenire "entro le prossime 48 ore" contro "grandi raduni a Mosca, compresi concerti, e i cittadini Usa sono consigliati di evitare grandi assembramenti".

L'aggiornamento della Farnesina: "Posticipate i viaggi"

Dopo l'allarme americano, la Farnesina ha ribadito sul sito Viaggiare Sicuri le raccomandazioni già in vigore da tempo, e quindi "suggerisce" ai connazionali a Mosca di "continuare ad evitare, nelle prossime settimane, ogni forma di assembramento nella capitale, ivi inclusa la partecipazione ad eventi culturali con grossa affluenza di pubblico".

Nel testo non viene citato anche l'avviso degli Usa, ma si sottolinea che ieri "le autorità russe hanno annunciato di aver neutralizzato una cellula terroristica che stava pianificando un attacco a Mosca". Pertanto, "si raccomanda di posticipare tutti i viaggi verso il Paese e di valutare se la presenza in Federazione Russa sia assolutamente necessaria".

Kiev: "Non escludiamo la comparsa di truppe occidentali"

Intanto, mentre il presidente Zelensky è oggi a Istanbul per incontrare Erdogan, intento a sua volta a rilanciare il suo ruolo di mediatore della guerra in Ucraina, il segretario del Consiglio ucraino per la sicurezza e la difesa nazionale, Alexei Danilov, ha ammesso la possibilità che l’Occidente inizi ad aiutare l’Ucraina non solo con le armi, ma anche l'invio di truppe.

Lo riporta Ukrainska Pravda. "Non escludiamo assolutamente la comparsa di alcune unità militari di altri Paesi sul nostro territorio se prendono una decisione adeguata", ha affermato Danilov, aggiungendo che si tratta di una questione delicata e dunque potrebbe non essere sempre resa pubblica. Danilov, in ogni caso, ha ricordato che l’Ucraina ora si aspetta, prima di tutto, forniture tempestive di armi da parte dei suoi partner occidentali.