Alexander Lukashenko rivela: “Kiev preparava anche attacco a Minsk” Il presidente della Bielorussia ha dichiarato che i soldati ucraini avevano in programma un attacco nella capitale bielorussa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, ha affermato che l'Ucraina aveva in programma un attacco in Bielorussia, a Minsk. "Non c'è un soldato bielorusso, non un proiettile bielorusso in Ucraina" aveva anticipato, ma adesso le parole del presidente bielorusso che arrivano dopo il colloquio avvenuto con Vladimir Putin, anticipano anche di "alcuni progressi" nei rapporti tra Ucraina e Russia. Una guerra che si protrae, ormai, da due settimane. Oggi siamo già al sedicesimo giorno di conflitto.

Anche Vladimir Putin ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la fine dell'incontro con il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko: "Senza dubbio, vi informerò sulla situazione in Ucraina. Prima di tutto, ci sono dei progressi dei negoziati che sono condotti praticamente ogni giorno. Come mi hanno detto i nostri negoziatori, alcuni cambiamenti positivi sonostati raggiunti". Per Vladimir Putin, ci sono cambiamenti positivi nei negoziati ma la trattativa resta legata alle condizioni del presidente russo. Putin lamenta: "L'economia russa è pesantemente sotto attacco". Tra le contromosse russe, l'idea di riconoscere Facebook e Instagram come organizzazioni terroristiche. Decisione presa dopo che Meta, la società di Mark Zuckerberg, ha tolto la censura ai post contro la Russia in terra sovietica.

Nel contempo, i bombardamenti sull'Ovest del Paese proseguono e la battaglia di Kiev si fa sempre più vicina. Si combatte strada per strada a Est. La Nato prosegue con la posizione ferma di non intervenire. L'atteggiamento dell'Alleanza è di non entrare in un conflitto aperto e armato con la Russia. Chiaramente, la preoccupazione e l'allerta resta massima. In video su Telegram, invece, il presidente ucraino Zelensky annuncia: "La vittoria è vicina". È una guerra che si combatte anche sulle fonti d'informazione.