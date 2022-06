Agenti lasciano aperta la cella, stupratore e assassino della bimba di 6 anni massacrato in carcere Interpellato su quanto accaduto, il nonno della piccola ha commentato: “Spero che stia soffrendo. L’unica cosa di cui mi dispiace è che non sono riuscito a farlo io”.

A cura di Antonio Palma

Solo pochi minuti durante i quali gli agenti di custodia hanno lasciato la sua cella aperta, ma tanti sono bastati agli altri detenuti per aggredirlo e massacrarlo di botte fino a mandarlo in ospedale. Il detenuto Aaron Campbell, in carcere in Scozia per aver stuprato e poi ucciso la piccola Alesha MacPhail, una bambina di appena sei anni, è stato poi ritrovato dagli stessi poliziotti a terra sanguinante con addosso ancora uno degli aggressori.

Secondo quanto rivelato una fonte della prigione al britannico Sun, l'aggressore ha dovuto essere trascinato via dalle guardie mentre tentava ancora di sferrare violenti colpi a Campbel. “La sua porta era rimasta brevemente aperta durante l'ora dei pasti e qualcuno ha visto l'opportunità e l'ha colta, ha spinto Campbell sul suo letto e ha iniziato a colpirlo” ha spiegato la fonte interna.

Il detenuto aggredito, che è stato colto di sorpresa e non ha avuto nemmeno il tempo di reagire, è stato poi soccorso e trasportato in ospedale. Uno dei colpi al volto è stato così violento che un dente gli si è conficcato nel labbro ma non è grave. L’aggressore trovato in cella ora deve affrontare una nuova accusa di aggressione.

Campbell, che ora ha 20 anni, sta scontando una pena a 27 anni di carcere per aver rapito, stuprato e ucciso la piccola Alesha MacPhail nel luglio 2018, quando lui aveva 16 anni. Da quando è stato arrestato e condannato nel 2019 viene normalmente tenuto separato da tutti gli altri detenuti che minacciano di ucciderlo. “Lo ucciderebbero se potessero per quello che ha fatto a quella ragazzina” ha spiegato la fonte.

Interpellato su quanto accaduto, il nonno della piccola ha commentato: “Spero che stia soffrendo. L'unica cosa di cui mi dispiace è che non sono riuscito a farlo io da solo”