Afghanistan, colpi di arma da fuoco su un aereo italiano. Intelligence smentisce: “Nessuno sparo” Un C130J dell’Aeronautica militare italiana impegnato nelle operazioni di evacuazione dall’aeroporto Hamid Karzai di Kabul sarebbe stato investito da una raffica di mitragliatrice poco dopo il decollo dalla pista dello scalo. Fortunatamente nessuna conseguenza per i 98 passeggeri a bordo, quasi tutti civili afgani. Fonti dell’Intelligence specificano però che nessun colpo sarebbe stato esploso contro il velivolo.

A cura di Biagio Chiariello

Colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro un aereo C130 italiano in decollo da Kabul. Lo riferiscono fonti militari, spiegando che non ci sarebbe stata nessuna conseguenza per equipaggio e passeggeri (almeno 98 persone, soprattutto civili e alcuni giornalisti), anche grazie alla prontezza di riflessi della pilota. Successivamente fonti di intelligence hanno riferito che

una mitragliatrice afghana ha sparato in aria per disperdere la folla che stava pressando verso il gate dell'aeroporto e

nessun colpo è stato diretto verso il velivolo che aveva già staccato le ruote dalla pista dell'Hamid Karzai Airport, con i motori alla massima potenza per consentirne il decollo. Lo racconta in diretta da Sky la giornalista a bordo. "I talebani hanno tentato di colpirlo con mitragliatrici pesanti – ha detto – la pilota ha reagito prontamente e ha attuato le manovre per evitare di essere colpiti a pochi minuti dal decollo dall'aeroporto di Kabul. Attimi di panico a bordo, ormai a 4mila piedi dal suolo, per le manovre diversive".

Regno Unito: "Evitate aeroporto Kabul"

Non è ancora chiara la matrice dell'azione intimidatoria che giunge proprio mentre si fa più alta l'allerta per attacchi dello Stato islamico contro l'aeroporto di Kabul. La minaccia terroristica contro l'aeroporto di Kabul è "molto seria" e "imminente", ha detto oggi il viceministro britannico della Difesa, James Heappey, dopo che il governo aveva suggerito ai suoi cittadini, nella tarda serata di ieri, di non recarsi nello scalo della capitale afgana. "Non andate all'aeroporto internazionale Hamid Karzai di Kabul", aveva scritto nelle scorse il Ministero degli Affari esteri e del Commonwealth sul suo sito web. "C'è una minaccia alta e permanente di attacco terroristico, mentre migliaia di afghani sono ancora ammassati alle porte dello scalo nella speranza di fuggire dal Paese caduto nelle mani dei talebani". "Le notizie nel corso della settimana sono diventate sempre più credibili. E si tratta di imminente e gravi minacce alla vita", ha detto stamane Heappey a Times Radio: "Questa è una minaccia molto seria, molto imminente". Anche l'Italia – a quanto si apprende da fonti italiane in Afghanistan – è in allerta".