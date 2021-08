Afghanistan: l’assurda scena degli aerei vuoti da Kabul mentre migliaia di persone chiedono di salire “Gli aerei decollano dall’aeroporto di Kabul ogni ora indipendentemente dal fatto che siano pieni o meno ma le persone non riesco ad arrivare” ha denunciato un ex marine britannico che vive in Afghanistan, postando la foto di un enorme aereo cargo militare con centinaia di posti disponibili ma quasi tutti vuoti. Lasceremo indietro molte persone, assisteremo a scene orribili quando l’ultimo aereo decollerà da Kabul” ha aggiunto l’ex militare.

A cura di Antonio Palma

Con la presa della capitale dell'Afghanistan da parte dei talebani e l'ordine di evacuazione da parte di tutti Paesi occidentali, dall'aeroporto di Kabul ogni giorni partono decine di aerei militari di ogni Paese che fanno la spola per portare via i propri cittadini ma anche i tanti collaboratori afghani e le loro famiglie che ora rischiano la vita. Si potrebbe pensare dunque che tutti vengano caricati di persone fino all'inverosimile come accaduto al cargo statunitense la cui foto è diventata virale online, ma purtroppo in molte occasioni avviene esattamente il contrario e cioè a decollare sono aerei praticamente vuoti. Questo è stato il caso del volo militare che giovedì era arrivato allo scalo afgano per rimpatriare un gruppo di persone ma che è partito con appena qualche passeggero perché gli altri non hanno fatto in tempo a raggiungere lo scalo per il caos che si sta creando attorno ai varchi di ingresso.

A denunciare quanto accaduto è stato Paul ‘Pen' Farthing ex marine britannico che vive nel Paese e che ha accompagnato la moglie e alcuni collaboratori allo scalo scoprendo che sul volo in partenza vi erano solo loro. "Kaisa sta tornando a casa! Ma questo aereo è vuoto… è scandaloso visto che migliaia di persone aspettano fuori dall'aeroporto di Kabul e vengono schiacciate perché non possono entrare" ha denunciato l'ex militare sui social postando la foto di un enorme aereo cargo militare con centinaia di posti disponibili ma quasi tutti vuoti. "Purtroppo le persone saranno lasciate indietro quando questa missione sarà finita" ha aggiunto .

L'uomo era arrivato in aeroporto all'alba, non senza difficoltà, per aiutare la moglie Kaisa a evacuare dopo che la dona il giorno prima era rimasta bloccata all'esterno dello scalo senza poter entrare. "Non c'è sicurezza all'esterno dell'aeroporto di Kabul. Mia moglie e una collaboratrice incinta sono rimasti coinvolte in una sparatoria e una fuga precipitosa" ha raccontato, aggiungendo: "Migliaia e migliaia di afgani disperati" stanno cercando di entrare nell'aeroporto di Kabul per sfuggire al caos che abbiamo creato con il ritiro immediato" dal paese.

"Gli aerei decollano dall'aeroporto ogni ora indipendentemente dal fatto che siano pieni o meno ma le persone non possono entrare e molti partono vuoti" ha rivelato poi ai microfoni di Sky News, rivelando che alcune persone che conosce hanno tentato di fare il viaggio verso l'aeroporto lo stesso giorno della moglie ma non sono riusciti ad arrivare in tempo. "Lasceremo indietro molte persone, questo è un dato certo. Questa è un'evacuazione assolutamente sbagliata. Assisteremo ad alcune scene assolutamente orribili e posso già vedere i soldati che rimarranno gravemente feriti l'ultimo giorno mentre gli ultimi aerei decolleranno da Kabul".