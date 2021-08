Sull’aereo non c’è spazio ma l’equipaggio porta via tutti, salvataggio record nell’Afghanistan dei talebani Al momento del decollo, il C-17 Globemaster III dell’aeronautica statunitense diretto in Qatar, si è ritrovato stracolmo di persone anche sui portelloni di ingresso. L’aereo non avrebbe dovuto trasportare tutta quella gente ma i piloti e l’equipaggio di fronte a quella scena hanno preso una decisione: hanno spinto tutti dentro e sono partiti.

A cura di Antonio Palma

Oltre 650 persone ammassate le une sulle altre in uno spazio angusto di un aereo militare cargo dove di posti ce ne sarebbero molti meno, è una delle foto simbolo di quanto sta accadendo in queste ore nell’Afghanistan di nuovo in mano ai talebani dove chi può e chi ha la forza cerca in tutti i modi una via di uscita per scappare dal Paese dopo l’ingresso dei fondamentalisti islamici a Kabul. Lo scatto risale al 15 agosto e riprende coloro che sono stati più fortunati e sono riusciti a salire a bordo di uno dei tanti arei militari statunitensi che nella confusione generale stanno facendo la spola tra Kabul e i Paesi vicini per portare via personale diplomatico americano ma anche i tanti cittadini afghani che in questi decenni hanno collaborato con loro.

Al momento del decollo, il C-17 Globemaster III dell'aeronautica statunitense diretto in Qatar, un enorme aereo cargo militare, si è ritrovato stracolmo di persone anche sui portelloni di ingresso. Molti afghani in preda al panico, anche molti di coloro che erano stati autorizzati a evacuare ma non trovavano posto, si sono accalcati dentro attraverso la rampa semiaperta del C-17 quando l’aeroporto di Kabul di fatto è stato invaso da civili in fuga. L’aereo non avrebbe dovuto trasportare tutta quella gente ma invece di cercare di costringerli a scendere dall'aereo, i piloti e l’equipaggio di fronte a quella scena hanno preso una decisione diversa: hanno spinto tutti dentro e sono partiti.

La notizia, una delle poche positive in un Afghanistan nel caos che ha visto scene terribili di gente disperata aggrapparsi alle ali e al carrello degli stessi aereo militari statunitensi, è diventata virale quando è stato pubblicato online l' audio dell'equipaggio che stimava che trasportassero 800 passeggeri. "Quante persone pensi che ci siano sul tuo aereo?" chiedono dalla torre di controllo ma, dopo aver ricevuto la risposta, esclamano "800 persone sul tuo jet?! Santa vacca… Ok…". Normalmente quel velivolo trasporta 134 soldati con il loro equipaggiamento completo ma è già capitato in passato in situazioni di emergenza un trasporto con molte più persone stipate alla meno peggio.