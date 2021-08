Afghanistan, in centinaia ammassati all’aeroporto di Kabul dopo gli attacchi chiedono di partire Dalle immagini condivise in rete dai media locali ancora centinaia di persone si sono radunate nei pressi dell’aeroporto di Kabul all’indomani del duplice attacco kamikaze che è costato la vita ad almeno 90 persone nella speranza di lasciare l’Afghanistan. Sono infatti ripresi questa mattina i voli di evacuazione.

A cura di Ida Artiaco

Sono drammatiche le immagini che arrivano dall'Afghanistan all'indomani del duplice attacco kamikaze all'aeroporto di Kabul, dove sono morte almeno 90 persone a altre 150 sono rimaste ferite. Ma il bilancio è destinato a salire. Dalle prime ore di questa mattina centinaia di persone si sono ammassate nei pressi dello scalo dopo la ripresa dei voli di evacuazione, nonostante gli Stati Uniti abbiano già fatto sapere che ulteriori tentativi di attacco siano attesi prima della scadenza di martedì 31 agosto per la partenza delle truppe straniere. La Spagna ha già fatto sapere di aver concluso tutte le operazioni mentre tra poche ore toccherà al Regno Unito. Dai video condivisi sui social da alcuni giornalisti sul posto, in particolare da un reporter di ToloNews, si intravedono tra la folla anche numerosi bambini.

Dovrebbe essere decollato all'alba di oggi anche l'ultimo volo italiano da Kabul per riportare a Roma i profughi afghani. Lo aveva appreso nelle scorse ore l'Adnkronos da fonti della Difesa, mentre ieri sera presso l’aeroporto di Fiumicino sono arrivati altri due: 1 velivolo KC-767 dell’Aeronautica Militare con 191 persone a bordo e un C-17 con altri 371 passeggeri. Sono 4.832 i cittadini afghani evacuati dal Paese asiatico dall’inizio dell’operazione Aquila.

Intanto, continua ad essere aggiornato costantemente il bilancio del duplice attentato di ieri, che è stato rivendicato dall'Isis K, costola afghana di Daesh nemica dei talebani. Secondo quanto ha riferito la Cnn, citando fonti locali, sono al momento 90 i morti, tra cui 13 Marines americani, il numero più alto negli ultimi 10 anni di missione nel Paese, e 150 feriti, ma si tratta di numeri provvisori. Proprio ai militari connazionali morti nell'attacco il presidente Usa Joe Biden ha dedicato un passaggio del discorso trasmesso in diretta tv ieri, definendoli eroi impegnati in una missione altruista pericolosa. Sono la parte migliore dell'America, si sono battuti per i nostri valori. Quelli che li hanno uccisi gli daremo la caccia e pagheranno". L'inquilino della Casa Bianca ha confermato che le operazioni di ritiro vanno avanti nonostante quanto successo ieri, ma promette: "Non dimenticheremo, ve la faremo pagare".