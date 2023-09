Acquistano la merenda fuori dalla scuola: a Pretoria 90 bambini intossicati da muffin alla cannabis In una scuola di Pretoria, in Sudafrica, novanta alunni sono finiti in ospedale dopo aver mangiato dei muffin acquistati fuori dalla scuola. Gli snack probabilmente contaminati da cannabis, avrebbero intossicato i bambini provocandogli nausea e mal di stomaco. Due indagati dalla polizia.

In una scuola elementare in Sudafrica, novanta bambini sono finiti in ospedale dopo aver ingerito dei muffin probabilmente contaminati con la cannabis. Gli alunni avevano acquistato i dolcetti da un venditore ambulante lungo la strada che porta alla Pulamadibogo Primary School, a nord ovest di Pretoria.

I sintomi sono stati avvertiti subito: i bambini hanno iniziato ad accusare nausea, mal di stomaco, vomito e successivamente sono stati trasferiti in ospedale per essere sottoposti ad alcune visite mediche. Il dipartimento dell'istruzione della provincia di Gauteng ha informato in un comunicato che l'ambulanza è stata chiamata dagli stessi insegnanti, preoccupati dopo aver notato gli strani comportamenti da parte degli alunni. "Dei novanta studenti intossicati, solo tre ragazze, al momento, sono ancora sotto osservazione in ospedale e stanno ricevendo cure mediche necessarie per tornare in salute" spiegano le autorità locali.

In seguito alla vicenda, la polizia ha individuato due persone di 19 e 21 anni, sospettate di aver venduto i maffin e dunque accusate del reato di tentato omicidio. I responsabili, dunque, dovranno presentarsi oggi, venerdì 22 settembre, davanti alla Corte magistrale di Soshanguve. Intanto gli inquirenti hanno ordinato esami tossicologici per confermare l'effettiva presenza di cannabis all'interno dei muffin.

Quanto accaduto nella scuola africana ha allarmato i genitori dei bambini, i quali si dicono molto preoccupati per la sicurezza dei propri figli. All'inizio di quest'anno, il partito sudafricano Alleanza Democratica aveva chiesto maggiore attenzione e controllo dei venditori ambulanti dopo un altro episodio di intossicazione.

In quell'occasione, otto bambini furono ricoverati in ospedale dopo aver mangiato i cosiddetti "biscotti spaziali" (space cookies), sempre fuori dalle mura della loro scuola. Sul caso si è espresso poi anche il portavoce del partito, Khume Ramulifho che ha dichiarato di "fare pressione sul governo provinciale per migliorare le misure di sicurezza nelle scuole".