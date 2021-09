Accusato di pedofilia, giudice si suicida un attimo prima di essere arrestato dall’FBI Jonathan Newell, giudice del Maryland di 50 anni, si è tolto la vita questa mattina nella sua casa proprio mentre la polizia di Henderson era arrivata per arrestarlo in relazione a un’inchiesta sugli abusi sui minori. A incastrare il magistrato un video esplicito e alcune testimonianze.

A cura di Davide Falcioni

Jonathan Newell, giudice del Maryland di 50 anni, si è tolto la vita questa mattina nella sua casa proprio mentre la polizia di Henderson era arrivata per arrestarlo in relazione a un'inchiesta sugli abusi sui minori: il magistrato era in aspettativa da luglio, da quando cioè era stato coinvolto in un'indagine molto delicata con accuse di pedofilia. A incastrarlo erano state le immagini catturate da alcune telecamere nascoste, video e fotografie che mostravano chiaramente un bambino completamente nudo nel suo bagno.

Quando questa mattina gli agenti dell'FBI hanno bussato alla sua porta non hanno ottenuto nessuna risposta: insospettiti, e temendo che il giudice fosse fuggito, sono entrati in casa e l'hanno trovato disteso a terra in una pozza di sangue. Jonathan Newell si era sparato, ma aera ancora vivo quando sul posto è arrivata un'ambulanza. I tentativi di rianimarlo si sono però ben presto rivelati vani. I suoi colleghi, titolari dell'inchiesta, hanno dichiarato che indagheranno sulla morte del giudice anche se tutti gli indizi fanno pensare che si sia trattato di un suicidio.

L'ipotesi che va per la maggiore, e che sembra essere largamente probabile, è quella che Newell abbia deciso di togliersi la vita pochi istanti prima di cadere in arresto: non avrebbe reto la vergogna e il peso si aver abusato sessualmente di almeno un bambino. Difficilmente il magistrato si sarebbe potuto dichiarare innocente visto che a inchiodarlo erano stati dei video trovati un un nastro di registrazione di una telecamera puntata nel bagno Fishing Creek, nel Maryland. Nel corso delle indagini gli investigatori hanno inoltre interrogato due ragazzi, entrambi minorenni, che hanno affermato di aver "passato la notte" con Newell il 22 luglio. Insomma: vedendosi messo alle strette e destinato a trascorrere anni in carcere il giudice si è tolto la vita.