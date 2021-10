A 19 anni uccise la madre e la nascose in una valigia, dopo 6 anni torna libera per buona condotta Libertà anticipata per buona condotta. Heather Mack non è più nel carcere indonesiano in cui stava scontando la pena di dieci anni per aver partecipato all'”omicidio in valigia” della madre, Sheila von Wiese Mack. Il compagno della ragazza, Tommy Schaefer, ha confessato di essere stato l’artefice materiale della morte della donna ed è in carcere dal 2015.

A cura di Mariafrancesca Stabile

È stata liberata Heather Mack, la donna che nel 2015 è stata condannata a dieci anni per l’efferato omicidio della madre Sheila von Wiese Mack, a Bali. Le autorità americane hanno motivato la decisione della liberazione anticipata con la buona condotta. Resta in carcere il compagno di Heather, condannato a 18 anni per lo stesso omicidio.

Il caso è stato soprannominato “l’omicidio in valigia”, perché durante una vacanza a Bali, l’allora adolescente Heather Mack, insieme al compagno Tommy Schaefer, hanno ucciso a botte la 62enne Sheila von Wiese Mack, madre della ragazza e l’hanno nascosta dentro una valigia. Per l’omicidio Schaefer nel 2015 è stato condannato a 18 anni, ritenuto l’autore materiale e la ragazza a dieci. Dopo aver scontato parte della pena, la ragazza è stata rilasciata in anticipo per buona condotta.

Sheila von Wiese Mack, uccisa a 62 anni

La vicenda è avvenuta all’interno di un resort a cinque stelle, il St. Regis di Bali. I tre nel 2015 stavano trascorrendo una vacanza lì. La ragazza ha comunicato alla madre di essere incinta e la donna non ha preso bene la notizia. Dai toni accesi si è passati alle mani e infine alle armi. In questo caso Schaefer ha impugnato un porta frutta e ha picchiato la suocera con violenza fino a ucciderla. Poi è intervenuta la ragazza aiutando il compagno a infilare in una valigia grigia il corpo della madre. I due subito dopo sono scappati dall’hotel in taxi, abbandonando per strada la valigia insanguinata. Dopo pochi giorni la coppia ricercata dalla polizia, è stata trovata in un altro albergo, arrestata a processata.

Tommy Schaefer, reo confesso dell’omicidio della donna

La pena di entrambi è stata scontata in due prigioni indonesiane. Heather sei anni fa ha partorito nella cella del Kerobokan la sua bambina Stella, che subito dopo è stata affidata a un’altra famiglia. Non si sa se, con la libertà appena riottenuta la ragazza che oggi ha 25 anni, potrà tornare in America insieme alla bambina o no. Sua madre ha dichiarato che, almeno in un primo momento, preferirebbe che rimanesse a Bali, per restare lontana dai media statunitensi che assaliranno la donna.