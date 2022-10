I russi hanno ucciso 20 civili in fuga in auto da Kharkiv, tra loro 10 bambini. La denuncia di Kiev Ci sarebbero almeno 10 bambini tra i 20 civili ucraini uccisi nell’attacco al convoglio di auto su cui viaggiavano nella regione orientale di Kharkiv. A riferirlo è stato il capo dei servizi di sicurezza (Sbu) di Kiev, Vasily Malyuk, citato dall’Ukrainska Pravda.

Le truppe russe hanno bombardato un convoglio di evacuazione di civili nel Nord-Est dell’Ucraina, uccidendo 20 persone, tra cui almeno 10 bambini. A riferirlo è stato il capo dei servizi di sicurezza (Sbu) di Kiev, Vasily Malyuk, citato dall'Ukrainska Pravda. L'attacco – si tratterebbe del secondo convoglio di civili colpito negli ultimi due giorni – sarebbe avvenuto nel distretto di Kupiansy.

"Atto crudele che non può essere giustificato"

La conferma arriva anche dal governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, come riporta l’agenzia Unian. "Secondo i dati preliminari, 20 persone sono rimaste uccise nelle loro auto. Sul posto si sono recati agenti delle forze dell’ordine ed esperti. Sono in corso le indagini. Gli occupanti hanno colpito i civili che cercavano di fuggire ai bombardamenti. Questo è una brutalità che non ha giustificazione", ha scritto su Telegram il governatore.

Raid russi a Kharkiv

Le forze di Putin si sono ritirate dalla maggior parte della regione di Kharkiv dopo il successo della controffensiva ucraina del mese scorso, ma hanno continuato a bombardare l’area. I raid si sono intensificati questa settimana, mentre il Cremlino si apprestava ad annettere quattro regioni ucraine nell’est e nel sud del Paese, già sotto il suo controllo totale o parziale (cioè Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia).

Le truppe ucraine entrano a Lyman

Nel frattempo le truppe ucraine sono "entrate" a Lyman, città chiave in mano ai russi nella regione orientale di Donetsk. Lo afferma l'esercito di Kiev. La bandiera ucraina sventola all'ingresso della città: è quanto si vede in un video postato sui social in cui due soldati ucraini sventolano il vessillo festeggiando l'avanzata nella località strategica.