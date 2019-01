in foto: Incidente in Florida (Twitter).

Drammatico incidente stradale in Florida, verificatosi quando in Italia era da poco passata la mezzanotte. Alcune auto e due camion si sono scontrati sull'Interstate 75 nei pressi di Gainesville nella contea di Alachua. L'impatto è stato talmente violento da provocare la fuoriuscita di ben 189 litri di carburante, che ha a sua volta generato un maxi incendio. Le fiamme hanno avvolto le lamiere dei mezzi. Pesante il bilancio: 7 persone sono morte, tra cui anche bambini, mentre altre 8 risultano ferite ma in gravissime condizioni. Le forze dell'ordine hanno impiegato ore prima di riuscire a spegnere il rogo, che ha persino corroso una parte del manto stradale, e a mettere in sicurezza l'area. Pertanto, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi fino a data da stabilirsi causando enormi disagi alla circolazione.

È in corso un'indagine per omicidio e per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto successo. Intanto, i familiari delle vittime ancora non sono stati avvisati: le fiamme hanno reso difficile l'identificazione dei cadaveri. Il medico legale non è riuscito neanche a stabilire se siano morti per l'impatto tra le vetture oppure a causa del rogo. "Abbiamo una certa fretta di concludere questa fase perché ci sono persone che devono sapere se i propri cari sono deceduti o no", ha detto lo sceriffo della contea alla stampa locale.