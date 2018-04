Momenti drammatici martedì a bordo di un volo partito da New York e diretto a Dallas, negli Stati Uniti. Nel bel mezzo del tragitto infatti uno dei motori del velivolo è improvvisante scoppiato mandando in frantumi uno dei finestrini e costringendo l'aereo ad un atterraggio di emergenza a Philadelphia. L'incidente quando il velivolo della Southwest Airlines era sopra la Pennsylvania. Come spiegano i giornali locali, il motore sinistro del Boeing 737-700 è improvvisamente esploso e i detriti hanno colpito violentemente la fusoliera, mandando i frantumi il vetro di un finestrino e ferendo almeno un persona. Altri passeggeri sono rimasti contusi e sull'aereo sono state attivare le procedure di emergenza con la fuoriuscita delle mascherine e qualche persona si è sentita male per lo spavento ma alla fine l'aereo è atterrato senza ulteriori danni.

A terra era scattato subito il pano di emergenza con i vigili del fuoco e i soccorsi medici che hanno portato subito via i feriti. Gli altri passeggeri invece sono scesi regolarmente dalle scale. Sull'aereo viaggiavano 143 passeggeri e un cinque membri dell'equipaggio di persone a bordo. "All'improvviso ci siamo sentiti come se perdessimo quota improvvisamente. Tutti sapevano che stava succedendo qualcosa. Un sacco di gente ha iniziato a farsi prendere dal panico e ad urlare" ha raccontato un testimone, aggiungendo: "Il pilota sembrava stesse lottando per controllare dell'aereo. Ai passeggeri è stato detto di prepararsi per l'impatto, ma alla fine siamo stati in grado di atterrare.

"All'improvviso abbiamo sentito questo forte scoppio. Era come se uno dei motori si fosse spento. poi le maschere di ossigeno sono cadute" ha raccontato u altro passeggero. "Un passeggero, una donna, è stato parzialmente risucchiata fuori dall'aereo ed è stato tirata indietro da altri passeggeri", ha raccontato invece il padre di uno dei passeggeri. che ha parlato col figlio a bordo. Fonti hanno riferito alla che un passeggero era in condizioni critiche con trauma cranico e altri nove sono rimasti contusi nell'incidente