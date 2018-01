Avevano deciso di uscire a divertirsi per la serata facendosi un giro per locali così come tanti altri loro coetanei, peccato però che per spassarsela abbiano pensato di lasciare a casa da solo e senza avvertire nessuno il loro figlioletto di appena 5 anni. Per questo una giovane coppia di genitori, composta da una 27enne e un 24enne bielorussi giunti in Italia per andare a trovare un parente, è stata denunciata nei giorni scorsi dai carabinieri di Rimini per abbandono di minore. Come racconta il Resto del Carlino, la circostanza è stata scoperta solo per caso quando la coppia è stata fermata insieme al fratello di lei che da tempo lavora e vive in Italia.

I tre infatti non si vedevano da tempo dopo il trasferimento del fratello di lei e avevano deciso di approfittare dell'occasione per concedersi una serata in giro per i locali della Riviera. Durante il giro tra i locali, intorno alle 2,30 del mattino, la loro auto però è passata ad alta velocità proprio dove si era appena verificato un incidente. I carabinieri, intenti ad effettuare i rilievi, li hanno subito fermati ma quando hanno cercato di sottoporre il conducente all’alcoltest sono scattati insulti, spintoni e pugni all'indirizzo dei militari. Per questo i tre sono finiti in manette per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Solo una volta portati in caserma hanno spigato che a casa c'era il loro bambino di 5 anni da solo, è scattata così anche la denuncia per abbandono di minore.