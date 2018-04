Lesioni aggravate: è questa l'ipotesi di reato per cui è stato iscritto nel registro degli indagati Francesco Puddinu, 47 anni, forestale di Nughedu San Nicolò, in provincia di Sassari, accusato di aver ferito l’amico Giovanni Antonio Pedranghelu, 36 anni. E' stato proprio quest'ultimo, risvegliandosi da un lungo periodo di coma su un letto di ospedale, a raccontare ai carabinieri di essere stato vittima di un tentato omicidio.

Puddinu, accompagnato dal suo avvocato, Angelo Merlini, si è recato in caserma per riferire la sua versione dei fatti mettendosi a disposizione della Procura di Sassari. L’uomo era alla guida della sua auto che, secondo il racconto della vittima, ha accompagnato Pedranghelu in campagna la notte del 24 marzo, prima di essere investito da una vettura e poi scaraventato nel dirupo in cui è stato ritrovato la mattina dopo privo di conoscenza, con 23 fratture e con un polmone perforato. Le telecamere della piazza del paese avevano ripreso l’uscita dei due da un bar e ora quelle immagini e le dichiarazioni di Puddinu sulla serata sono al vaglio degli inquirenti.

Si è svolta questo pomeriggio una prima fase della perizia medico legale sulle ferite riportate da Giovanni Antonio Pedranghelu. Il medico legale Valeria Piredda, nominata dall'avvocato della famiglia Pedranghelu, Tonino Secci, ha avviato la perizia sulle ferite dell'uomo (23 fratture, un polmone perforato e diverse escoriazioni alla testa e al volto), per accertare se siano compatibili con un'aggressione subita dalla vittima prima di essere investita da un'auto e gettata in un dirupo, come ha raccontato agli inquirenti. Le verifiche del dottore procederanno per fasi, poiché le ferite e la loro guarigione andranno monitorate per diversi giorni. Una seconda valutazione, sempre sulle ferite sarà fatta nei prossimi giorni anche da un altro medico legale nominato dalla Procura di Sassari.