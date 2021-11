Scadenze fiscali novembre 2021: il calendario delle date da ricordare Novembre 2021 è un mese ricco di scadenze fiscali. Si parte dalla comunicazione per il Canone Rai da parte dei titolari di redditi di pensione non superiori a 18mila euro, passando per l’invio del Modello Redditi Pf e della LIPE, fino ad arrivare al pagamento delle rate della Rottamazione ter. I giorni da segnare secondo lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate sono 4, 15, 16, 25 e 30 novembre. Andiamo a esaminare le scadenze una per una.

A cura di Daniela Brucalossi

Con l'avvicinarsi della conclusione dell'anno, novembre 2021 è un mese ricco di scadenze fiscali secondo l'Agenzia delle Entrate. Si parte il 4 novembre, ultimo giorno utile per richiedere il bonus sanificazione per le spese sostenute per l'acquisto di DPI e dispositivi di sanificazione degli ambienti di lavoro. Fino al giorno 15, i titolari di redditi di pensione non superiori a 18mila euro possono richiedere al loro ente pensionistico di pagare il Canone Rai mediante ritenute sulle rate della pensione. Il 16 novembre è fitto di scadenze IVA, IRPEF, IRES, IRAP e per cedolare secca, mentre il 25 del mese cade il solito appuntamento Intrastat. La chiusura del mese, il 30 novembre, scade la possibilità di inviare la dichiarazione Modello Redditi Pf 2021 e la LIPE relativa al terzo trimestre solare del 2021. In questa giornata cade anche l'ultima occasione per pagare le rate della Rottamazione ter non versate nel 2020 e quelle relative al 2021.

4 novembre:

Bonus sanificazione / ultimo giorno utile per richiedere il contributo per le spese sostenute tra giugno e agosto 2021 per l'acquisto di DPI e dispositivi di sanificazione degli ambienti di lavoro

15 novembre:

Canone Rai / Per i titolari di redditi di pensione non superiori a 18mila euro: richiesta all'ente pensionistico di pagamento del Canone RAI mediante ritenuta sulle rate di pensione

16 novembre:

IVA / per i contribuenti IVA trimestrali: versamento IVA terzo trimestre

IVA / per i contribuenti IVA mensili: versamento IVA mese precedente

IRPEF / per i titolari di partita IVA che hanno scelto la rateizzazione del saldo e dell'acconto Irpef: versamento sesta rata

IRPEF / versamenti della sesta rata dell’irpef sui ricavi della dichiarazione dei redditi in base agli Isa

Versamento IRES, IRAP e imposte sostitutive IRPEF

Cedolare secca /versamento della cedolare secca per il saldo 2020 e il primo acconto 2021

Per i sostituti d'imposta / versamento delle ritenute del mese precedente per i sostituti di imposta

25 novembre:

Intrastat /per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

30 novembre: