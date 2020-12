Con gli ultimi giorni di dicembre si avvicinano due importanti scadenze fiscali. I proprietari d’immobili che hanno subito delle variazioni nello stato rispetto all’anno precedente devono presentare la dichiarazione IMU entro il prossimo 31 dicembre, mentre i contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare il versamento dell’acconto dell’Imposta sul Valore Aggiunto entro il 28 dicembre. Sono sempre esonerati da questo pagamento i soggetti con determinati requisiti che andremo a esaminare. Inoltre, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’art. 2 del decreto Ristori quater n. 157 ha previsto una proroga delle scadenze di IVA, ritenute e contributi di dicembre per coloro che in questi ultimi mesi hanno subito ingenti danni economici.

Chi è sempre esente dal pagamento dell’acconto IVA

Indipendentemente dall’emergenza Coronavirus, alcuni contribuenti sono sempre esentati dal pagamento dell’anticipo IVA se facenti parte delle seguenti categorie:

Soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno in corso

Coloro che hanno terminato l’attività prima del 30 novembre dell’anno in corso se contribuenti mensili, o prima del 30 settembre se contribuenti trimestrali

Soggetti che nell’ultimo periodo dell’anno precedente erano a credito

Soggetti che nell’anno in corso sono a creditoSoggetti nel regime dei contributi minimi cui all’articolo 1 della legge 244 del 2007

Soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito

Soggetti che effettuano solo operazioni esenti (ad esempio coloro che fatturano all’estero)

Proroga acconto IVA 2020: le categorie che possono usufruirne

A causa dell’emergenza Coronavirus, l’articolo 2 del decreto Ristori quater n. 157 prevede che possano rinviare il pagamento dell’acconto Iva al 16 marzo 2021 coloro che rientrano invece nei seguenti requisiti:

Le partite IVA con ricavi o compensi non superiori al limite di 50 milioni di euro nel 2019 e che nel mese di novembre 2020 hanno registrato una diminuzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33% rispetto allo stesso mese del 2019

I titolari di partita IVA che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019, senza vincoli relativi alla perdita registrata

I soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020

I ristoranti in zona arancione e in zona rossa

Coloro che esercitano attività incluse nell’elenco di codici ATECO riportati nell’allegato 2 del decreto Ristori bis

Agenzie di viaggio, tour operator o alberghi in zona rossa in data 26 novembre 2020

28 dicembre: scadenza per il versamento dell’acconto IVA

Per coloro che non posseggono i requisiti sopra elencati il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2020 è una scadenza fiscale inevitabile e va effettuato entro il prossimo 28 dicembre. Si tratta del pagamento di parte dell’IVA da contribuire nell’anno successivo (in questo caso il 2021) e il suo importo viene determinato in base ai dati dell’anno precedente (in questo caso il 2019).

Esistono tre metodi di calcolo dell’anticipo Iva, da adottare in base alla convenienza:

Metodo storico:

Seguendo questo metodo, l’acconto IVA è pari all’88% dell’importo totale dovuto nello stesso periodo dell’anno precedente. Se si paga l’IVA mensilmente occorre quindi calcolare questa percentuale sulla liquidazione periodica di dicembre, mentre se si è contribuenti trimestrali si calcola sull’ultimo trimestre dell’anno.

Metodo previsionale:

Applicando questo metodo, si fa una stima delle operazioni che verranno effettuate fino all’ultimo giorno dell’anno (se si paga l’IVA mensilmente si calcoleranno le operazioni di dicembre, mentre se si è contribuenti trimestrali si calcolerà l’ultimo trimestre) e l’anticipo IVA sarà pari all’88% di questa cifra.

Metodo analitico:

Il calcolo con questo metodo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre dell’anno in corso. L’acconto Iva è pari al 100% dell’importo risultante.

31 dicembre 2020: scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU

Quest’anno la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è fissata al prossimo 31 dicembre. Si deve effettuare la dichiarazione dell’Imposta municipale unica quando, rispetto all’anno precedente, si sono verificate delle variazioni nello stato degli immobili di proprietà. È necessario infatti comunicare tali variazioni al Comune dove è ubicato l’immobile in questione. Andiamo a vedere quali sono le casistiche:

Compravendita o variazione del valore di aree fabbricabili

Sottoscrizione o cessazione dei contratti di leasing immobiliare

In caso di compravendite di immobili, se il rogito non viene effettuato presso un notaio

Nel caso l’immobile sia concesso in comodato d’uso gratuito (con contratto registrato) a un parente di primo grado in linea retta

Se l'immobile non è più esente da Imu (ad esempio quando non è più l’abitazione principale del dichiarante)

In caso di esenzione per cambio di residenza (ad esempio quando l’immobile sia divenuto la prima abitazione del dichiarante)

Nel caso di variazione delle caratteristiche dell’immobile (come un terreno che da agricolo diventa edificabile o viceversa)

Se l'immobile è stato assegnato e affittato dallo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari)

Nel caso di terreni agricoli entrati in possesso di IAP (imprenditori agricoli professionali) o coltivatori diretti

Se un immobile è stato dichiarato inagibile o inutilizzabile

Nel caso in cui l’immobile sia dichiarato fabbricato di interesse storico o artistico

Nel caso di fabbricati beni merce costruiti dall'impresa costruttrice e non venduti né locati

Se la casa coniugale viene affidata all'ex coniuge

Tali modifiche possono comportare differenze nel calcolo della tassa, nelle esenzioni e nelle aliquote da applicare. La presentazione del modulo di dichiarazione IMU può avvenire tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno o tramite posta certificata all'indirizzo PEC indicato sul sito istituzionale del Comune.