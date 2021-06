"Passa la proposta della Lega: estate senza cartelle esattoriali, ora lavoriamo su saldo e stralcio e rottamazione. È una boccata d’ossigeno per 18 milioni di italiani, che in un momento di reale difficoltà come questo rischiavano di ricevere 163 milioni di cartelle": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, che già nei giorni scorsi si era espresso sulla necessità di bloccare per tutta l'estate le cartelle esattoriali, in scadenza il 30 giugno, rinviando i pagamenti a settembre.

"Stiamo lavorando sul rinvio almeno fino a settembre, per poi passare alla rottamazione e alla rateizzazione", aveva annunciato Salvini. La nuova scadenza dovrebbe quindi arrivare il 1° settembre e per i pagamenti ci dovrebbe essere tempo fino al 1° ottobre: un rinvio di due mesi quindi, rispetto a quanto già previsto nel decreto Sostegni bis che rimandava a giugno il principale termina fissato al 30 aprile.

La sospensione della notifica delle cartelle dovrebbe anche essere collegata alla proroga relativa ai versamenti, in modo da evitare che i contribuenti si trovino a saldare tutti i pagamenti sospesi a causa della pandemia di coronavirus in un'unica soluzione. Lo aveva anticipato la viceministra all'Economia, Laura Castelli, al Sole 24 Ore, parlando della necessità di "ammorbidire" le sedici rate in scadenza delle cartelle sospese fin dal primo lockdown dello scorso marzo 2020. Cambia quindi il calendario fiscale: l'ulteriore sospensione delle notifiche delle cartelle, inoltre, dovrebbe portare con sé anche una nuova estensione per il versamento degli acconti delle partite Iva, in programma per il 20 luglio.