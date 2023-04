Quando e di quanto aumenteranno gli stipendi in busta paga con il nuovo taglio del cuneo fiscale Le buste paga potrebbero diventare più pesanti già da giugno, con un taglio del cuneo fiscale fino al 4%: l’aumento dovrebbe variare tra i 10 e i 16 euro in più.

A cura di Tommaso Coluzzi

Buste paga più pesanti già da giugno 2023. Il governo ci sta lavorando, dopo aver annunciato il nuovo taglio del cuneo fiscale con l'approvazione del Documento di economia e finanza. L'esecutivo sta preparando un decreto legge ad hoc da portare in Consiglio dei ministri dopo l'approvazione del Def in Parlamento, per introdurre da subito la nuova misura e portare il taglio in vigore già da maggio o – al più tardi – da giugno. In questo modo si arriverebbe fino a fine anno con un taglio della quota contributiva a carico del dipendente aumentata di un punto per i redditi fino a 35mila euro.

Il punto in aggiunta, infatti, sarebbe distribuito equamente nelle due fasce individuate in precedenza con la legge di Bilancio: al momento chi guadagna fino a 25mila euro ha un taglio all'attivo del 3%, chi invece ha un reddito tra i 25mila e i 35mila euro ha uno sconto sui contributi del 2%. Così si passerebbe al 4% fino a 25mila euro e al 3% fino a 35mila.

L'aumento di stipendio, perciò, sarebbe proporzionato al reddito, come accaduto finora. Ci sono già delle stime preliminari che stanno circolando, da leggere con la consapevolezza che si tratta di ipotesi. Finché non c'è un testo di legge, con la certezza del valore effettivo del taglio, è impossibile avere dei valori particolarmente accurati.

Seguendo l'ipotesi del taglio rispettivamente al 4% e al 3% a seconda del reddito, però, è possibile dare qualche numero. Secondo le stime della Fondazione nazionale dei commercialisti – realizzate per il Messaggero – gli aumenti sarebbero i seguenti: