Pensioni Inps, pagamenti anticipati di novembre 2021: il calendario per ritirarle in contanti alle Poste Per ragioni di sicurezza sanitaria, anche il ritiro delle pensioni di novembre 2021 è stato organizzato in modalità anticipata e scaglionata in ordine alfabetico. Il calendario per il ritiro predisposto da INPS e Poste Italiane parte il 25 ottobre con la lettera A e si conclude il 30 ottobre con la lettera Z. Vediamo come funziona il ritiro giorno per giorno.

A cura di Daniela Brucalossi

Le pensioni di novembre 2021 verranno ritirate in modalità anticipata alle Poste. Il calendario in ordine alfabetico per ritirarle in contanti, predisposto da Inps e Poste in modo da non creare assembramenti di soggetti fragili agli sportelli, parte il 25 ottobre con la lettera A e si conclude il 30 ottobre con la lettera Z. Come al solito, non sono inclusi nell'elenco i pensionati che, solitamente, ricevono la pensione mensile su conto corrente bancario, postale o libretto di risparmio: per loro sarà necessario attendere fino al 2 novembre. Vediamo com'è organizzato, giorno per giorno, il calendario per ritirare alle Poste le pensioni di novembre.

ll calendario per i pagamenti delle pensioni a novembre 2021

Come da predisposizione di Inps e Poste Italiane, il calendario in ordine alfabetico per ritirare le pensioni agli sportelli postali si apre lunedì 25 ottobre con la lettera A e si chiude sabato 30 ottobre con la lettera Z. I soggetti over 75 possono delegare il ritiro a Poste Italiane o ai carabinieri (numero verde 800 55 66 70), mentre coloro che non hanno ancora compiuto 75 anni possono delegare una persona di fiducia. Ecco il calendario del ritiro dei trattamenti pensionistici anticipati di novembre: