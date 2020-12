L’Inps ha effettuato le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e ha così predisposto, attraverso la circolare del 18 dicembre n. 148, il calendario completo dei pagamenti previdenziali per l’anno 2021. Sulla base delle disposizioni normative, solamente nel mese di gennaio i pagamenti avvengono nel secondo giorno bancabile del mese, mentre in tutti gli altri mesi il pagamento viene corrisposto nel primo giorno bancabile di ciascun mese. Sulla base del calendario del 2021, quindi, il prossimo pagamento delle prestazioni pensionistiche e assistenziali negli istituti di credito sarà il 5 gennaio, secondo giorno bancabile del mese.

Il pagamento anticipato delle pensioni per il Covid

Chi riceve la pensione presso Poste italiane ha invece la possibilità di ricevere l’assegno in anticipo rispetto alle normali scadenze, almeno per i mesi di gennaio e febbraio. Per evitare affollamenti e code alle Poste, è stato predisposto anche per questi mesi – come quelli precedenti da quando è iniziata l’emergenza Covid – un apposito calendario con lo scaglionamento del ritiro sulla base dei cognomi dei pensionati. Per il mese di gennaio si è partiti il 28 dicembre, garantendo così il ritiro degli assegni agli uffici postali in massima sicurezza nonostante l’emergenza epidemiologica.

Il calendario per il ritiro delle pensioni nel 2021

Nella circolare l'Inps ricorda che "i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'Inail sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile". Vediamo il calendario per il ritiro delle pensioni agli uffici postali per il 2021, salvo eccezioni che verranno previste mese per mese per l’emergenza Coronavirus.

Gennaio: 4

Febbraio: 1

Marzo: 1

Aprile: 1

Maggio: 3

Giugno: 1

Luglio: 1

Agosto: 2

Settembre: 1

Ottobre: 1

Novembre: 2

Dicembre: 1