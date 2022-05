Oggi online il 730 precompilato 2022, quando è possibile modificarlo sul sito dell’Agenzia delle Entrate Il modello 730 2022 precompilato è online da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate ma potrà essere inviato o modificato solo a partire dal 31 maggio. La data di scadenza per presentarlo è fissata, invece, al 30 settembre.

A cura di Daniela Brucalossi

Il modello 730 2022 precompilato è disponibile da oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate ma potrà essere modificato solo a partire dal prossimo 31 maggio. C'è tempo, invece, fino al prossimo 30 settembre per inviarlo al Fisco. Al momento sul sito dell'Agenzia delle Entrate c'è un avviso di "applicazione in aggiornamento", ma il servizio sarà disponibile a breve.

I contribuenti potranno, a partire da oggi, cominciare a controllare i dati precompilati riportati nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta 2021. Questi fanno riferimento ai redditi di lavoro contenuti nella Certificazione Unica, agli oneri deducibili e detraibili (come le spese sanitarie) comunicati all'Agenzia dagli enti preposti, ai dati presenti nell'Anagrafe Tributaria (come quelli contenuti al catasto) e ad alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (ad esempio, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali).

A partire, invece, dal 31 maggio 2022 i contibuenti potranno accettare il proprio 730 precompilato così come rilasciato e inviarlo telematicamente oppure modificarlo o integrarlo con eventuali dati errati o mancanti, anche tramite l'aiuto di professionisti abilitati, Caf-dipendenti o sostituti d'imposta (in questi casi è necessaria un'apposita delega per l'accesso alla dichiarazione). Per consultare, modificare, integrare o inviare il 730 2022 è necessario accedere alla propria sezione personale del sito dell'Agenzia delle Entrate tramite SPID, CIE (Carta di identità elettronica), Carta Nazionale dei Servizi o credenziali dispositive rilasciate dall'Inps. Nella sezione del portale dedicata è possibile visualizzare il modello 730 precompilato, un prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione, l'esito della liquidazione (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.