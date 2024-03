La Bce taglia le stime di crescita nell’Eurozona: “Calerà anche inflazione, tassi restano invariati”

Secondo la Bce il Pil nell’Eurozona quest’anno crescerà solo dello 0,6%, rispetto allo 0,8% che si prevedeva invece lo scorso dicembre. In discesa, però, anche l’inflazione: per quanto riguarda i tassi di interesse, invece, resteranno ancora per un po’ invariati.