Ita Airways, via libera all’accordo tra ministero dell’Economia e Lufthansa: ai tedeschi il 40% È stato trovato l’accordo tra Ministero dell’Economia e Lufthansa che porterà la compagnia tedesca a entrare nel capitale di Ita Airways inizialmente con una quota fino al 40%.

A cura di Ida Artiaco

Manca solo la firma per l'ufficialità, ma si tratterebbe di una formalità: Ita Airways batterà anche bandiera tedesca. Dopo settimane di trattative, infatti, c'è l'accordo tra ministero dell’Economia, finora proprietario della compagnia aerea nazionale nata sulle ceneri di Alitalia al 100%, e Lufthansa che porterà quest'ultima a entrare nel capitale del vettore italiano inizialmente con una quota fino al 40%, per salire in un secondo momento ad almeno il 90%.

Al momento Tesoro, Lufthansa e Ita non hanno rilasciato alcun commento e si attende domani per l'annuncio ufficiale. Secondo le prime indiscrezioni, i rapporti tra i due azionisti saranno regolati da uno Shareholders’ agreement (Sha). Questi patti parasociali assegnano la gestione operativa di Ita Airways ai tedeschi, anche se soci solo di minoranza.

Il consiglio di Amministrazione di Ita dovrebbe a questo punto uscire di scena. L'ad Fabio Lazzerini verrà probabilmente sostituto da un manager di assoluta fiducia del nuovo socio tedesco. Invece il presidente andrà al governo italiano, almeno fino a quando il ministero dell'Economia conserverà la maggioranza delle azioni con il 60% delle stesse.

La compagnia tedesca proponeva 250 milioni di investimento iniziale per l'acquisizione del 40% di Ita, ma dopo lunghe trattative la cifra è salita a 320-330 milioni. Ora, l'intesa dovrà essere approvata dall’Antitrust Ue che potrebbe richiedere 3-4 mesi di approfondimenti.

L’autorità per la concorrenza del mercato comunitario ha già anticipato alle due parti un blocco di richieste che saranno inoltrate, compresa la «stima» delle operazioni correttive che Ita e Lufthansa dovranno effettuare per evitare situazioni di monopolio o quasi: tra queste operazioni ci saranno anche la cessione degli slot in alcuni aeroporti europei, come quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino.