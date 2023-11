Fitch conferma il rating BBB per l’Italia: outlook stabile, ma pesa l’elevato debito pubblico È arrivata la conferma del rating BBB con outlook stabile da parte dell’agenzia Fitch. Seconco cui l’economia italiana sia ampia e diversificata – fattori di stabilità per il Paese – ma allo stesso tempo il debito pubblico resti alto, prestando il fianco alle vulnerabilità.

A cura di Annalisa Girardi

L'agenzia di rating Fitch ha confermato il suo giudizio sull'economia italiana: BBB con outlook stabile. "Il rating dell'Italia è sostenuto dalla sua economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, dall’appartenenza all’eurozona e dalla solidità delle istituzioni rispetto alla mediana del gruppo dei peer", ha fatto sapere l'agenzia in una nota. Per poi sottolineare, però, quali siano i principali fattori di rischio che ancora pesano sulla nostra economia: "Queste caratteristiche creditizie sono bilanciate da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli, in particolare da un debito pubblico molto elevato, da una politica fiscale relativamente poco rigorosa dopo la pandemia, da un potenziale di crescita economica ridotto e, più recentemente, da un contesto di rendimenti più elevati".

Insomma, per riassumere secondo Fitch l'economia italiana è ampia e diversificata – fattori di stabilità per il Paese – ma allo stesso tempo il debito pubblico resta alto, prestando il fianco alle vulnerabilità. L'agenzia di rating parla di una "stabilizzazione del debito pubblico/PIL negli ultimi anni delle nostre previsioni, vicino al livello di fine 2022 (e simile al livello previsto nella nostra precedente revisione), un’attesa ripresa nell’esecuzione dei progetti finanziati dall’UE che forniscono un moderato sostegno alla crescita, e la continua ampia stabilità della coalizione, che limita il rischio politico più marcato".

Sul Pil invece, Fitch prevede "una leggera ripresa della crescita del Pil, all’1,0% nel 2024 e all’1,3% nel 2025, grazie all’accelerazione della spesa per la NextGenerationEU". Sull'esecuzione del Piano la nota sottolinea come sia stata "nettamente inferiore agli obiettivi, ma prevediamo che sarà sostenuta da una riorganizzazione per razionalizzare i progetti subnazionali e realizzare un maggior numero di progetti attraverso il settore privato".

Infine, per quanto riguarda la politica di bilancio del governo Meloni, Fitch afferma che questa stia mostrando importanti segnali di allentamento, con la Manovra ancora da approvare e "una notevole pressione politica per mantenere gli impegni elettorali".