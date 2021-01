Da domani, 1° febbraio, partirà ufficialmente la lotteria degli scontrini. Per ogni acquisto effettuato tramite strumenti di pagamento elettronici, presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, si potrà ricevere un biglietto virtuale con cui partecipare appunto alla lotteria. Gli scontrini emessi, in altre parole, funzioneranno da biglietti validi per partecipare alla prima estrazione, in programma per il prossimo 11 marzo. Sul tavolo ci sono 100 mila euro di premi destinati agli acquirenti, ma anche premi da 20 mila euro che andranno a 10 esercenti che nel mese precedente abbiano trasmetto scontrini registrati al Sistema lotteria.

Per partecipare basta essere maggiorenni, risiedere in Italia, ed effettuare pagamenti tramite carte di credito, prepagate, bancomat o app, di almeno 1 euro presso gli esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Non sono quindi conteggiati nella lotteria gli scontrini emessi per le spese effettuate in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali viene emessa una fattura e quelli per cui, ai fini di detrazione/deduzione fiscale, viene presentato il proprio codice fiscale o la propria tessera sanitaria.

Inoltre, per partecipare, bisognerà esibire il proprio codice lotteria, cioè un codice a barre alfanumerico che si può generare a partire dal codice fiscale sul portale del governo (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), nel momento dell'acquisto. A quel punto per ogni euro speso, lo scontrino elettronico trasmesso telematicamente, produrrà un biglietto virtuale. Si va quindi da un minimo di un biglietto per 1 euro a un massimo di mille biglietti per una spesa pari o superiore a 1.000 euro.

Come anticipato, da domani potranno iniziare ad essere emessi gli scontrini che avranno la funzione di biglietti virtuali nella prima estrazione mensile, prevista per l'11 marzo. In quell'occasione verranno presi in considerazione gli scontrini emessi fino al 28 febbraio. A partire da giugno, poi, si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali, composte da 15 premi da 25 mila euro ognuno riservati ai consumatori e 15 premi da 5 mila euro messi invece in palo per gli esercenti.