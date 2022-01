Cresce ancora l’inflazione, a dicembre al 5% in Ue: quanto crescono i prezzi in Italia L’inflazione annuale nell’Eurozona toccherà il 5% a dicembre 2021: è il tasso più elevato degli ultimi 25 anni. E gli effetti iniziano a farsi sentire: secondo le stime preliminari dell’Istat i prezzi in Italia tornano a crescere.

A cura di Annalisa Girardi

L'inflazione annuale nell'Eurozona toccherà il 5% a dicembre 2021. Lo afferma una stima di Eurostat: si tratterebbe del tasso di inflazione nell'area Euro più elevato mai registrato negli ultimi 25 anni. Mai una cifra simile era infatti emersa dal 1997 tra i 19 Paesi che hanno adottato la moneta unica: si tratta di numeri ben al di sopra del livello stabilito come riferimento dalla Banca centrale europea, pari al 2%. L'agenzia europea ha quindi esaminato le principali componenti, registrando un incremento del 26% sull'energia, settore seguito da alimentari, alcol e tabacco (+3,2%) e beni industriali (+2,9%) e servizi (+2,4%).

L'impennata di questi mesi, secondo Eurostat, è dovuta in particolare al rincaro dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. Già a novembre erano stati toccati nuovi record, con un aumento dell'inflazione del 4,9%. I maggiori incrementi a dicembre sono stati registrati in Spagna e Germania, che hanno superato la media europea, mentre sono stati più modesti in Italia e Francia. La Banca centrale, però, afferma che si tratti di livelli transitori e si aspetta che diminuiscano già nel 2023, dopo il picco di quest'anno.

Gli effetti di questi aumenti, comunque, iniziano a farsi sentire. Sempre a dicembre, secondo quanto segnalato dall'Istat nelle sue stime preliminari per la fine del 2021, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 3,9% su base annua per l'intera collettività. Insomma, dopo la flessione del 2020, i prezzi al consumo tornano a crescere e registrano l'aumento più spiccato dal 2012.