Cambia il bonus sociale bollette, le nuove regole per ottenerlo e a chi spetta Il bonus sociale bollette a favore delle famiglie svantaggiate è stato esteso dall’ultimo Decreto Aiuti, varato dal governo Draghi: entro il 30 giugno verranno rideterminati gli importi.

A cura di Giacomo Andreoli

Cambia il bonus sociale a sostegno delle famiglie più svantaggiate per contrastare il caro-bollette. Con l'ultimo Decreto Aiuti, infatti, non vengono più coperti gli aumenti solo del periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, ma anche quelli del periodo 1° gennaio – 1° aprile 2022. Entro il prossimo 30 giugno, quindi, l'Arera, autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente, dovrà rideterminare le agevolazioni a favore di chi ne ha più bisogno. Prima, però, si attende la pubblicazione del Decreto Aiuti in Gazzetta Ufficiale.

Questo bonus, potenziato a partire dallo scorso anno, vale per le bollette elettriche, dell'acqua e del gas ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini e/o nuclei familiari che ne hanno diritto. Per farselo riconoscere è sufficiente presentare la Dichiarazione sostitutiva unica ogni anno e ottenere così l'attestazione Isee, oppure essere titolari del reddito o la pensione di cittadinanza. Si ha diritto a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas o idrico). Ne hanno diritto quindi tutti coloro che hanno un Isee non superiore a 12mila euro e a tutte le famiglie con almeno 4 figli a carico e un Isee entro i 20mila euro. Le soglie sono state alzate dal decreto Ucraina bis (decreto legge 21/2022), al momento all'esame del Senato.

L'Arera, appunto, ora determinerà le agevolazioni da adottare, nel limite delle risorse disponibili per il 2022. Ci sarà quindi la compensazione automatica nelle bollette successive, in presenza di somme che superano quelle dovute. La nuova platea interessata sarà di 1,2 milioni di famiglie, cioè oltre 5 milioni di soggetti. Il bonus verrà riconosciuto per l'intero anno in corso, indipendentemente dalla presentazione dell'Isee.