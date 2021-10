Bonus Terme Invitalia fino a 200 euro senza Isee, domande dall’8 novembre: come richiederlo e gli enti accreditati Al via il bonus terme, lo sconto del 100% sul costo dei servizi termali fino ad un massimo di 200 euro e richiedibile senza limite di Isee. Dal prossimo 28 ottobre sarà attiva la piattaforma di Invitalia che permetterà agli stabilimenti termali di iscriversi e aderire al programma. Mentre i cittadini potranno prenotare il bonus a partire dall’8 novembre. Vediamo come richiederlo.

A cura di Daniela Brucalossi

Dal 28 ottobre 2021 sarà attiva la piattaforma di Invitalia che permetterà agli stabilimenti termali di iscriversi ed aderire al tanto atteso bonus terme. Mentre il giorno della prenotazione per i cittadini che ne vogliono usufruire è fissato per l’8 novembre 2021. In questa giornata non ci sarà un vero e proprio click day poiché le prenotazioni andranno effettuate direttamente presso le strutture termali prescelte. La lista degli enti accreditati dove spendere l'incentivo sarà resa disponibile nei prossimi sul sito Invitalia e sul portale del Mise. Il bonus terme consiste in uno sconto del 100% sul costo dei servizi termali fino ad un massimo di 200 euro e potrà essere richiesto da tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee. Sul sito di Federterme si può trovare una lista delle domande più frequenti dei consumatori in proposito. Vediamo in che modo effettuare la prenotazione per essere sicuri di ottenere questo incentivo.

Quando arriva il Bonus terme e chi può richiederlo: il click day è l’8 novembre

La piattaforma di Invitalia che permetterà agli stabilimenti termali di iscriversi e aderire al bonus terme sarà attiva dal prossimo 28 novembre, mentre i cittadini potranno prenotarlo a partire dall'8 novembre. Possono richiedere il buono tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, senza limiti di Isee, anche se le prenotazioni, da effettuare presso le strutture termali, saranno prese in considerazione in ordine cronologico e rilasciate fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Gli enti accreditati Invitalia per il Bonus Terme 2021: quali sono le strutture aderenti

La lista degli enti accreditati dove spendere l'incentivo sarà resa disponibile nei prossimi giorni sul sito Invitalia e sul portale del Mise. È inclusa nel programma qualsiasi prestazione erogata da un istituto termale accreditato, ad eccezione dei servizi di ristorazione e di ospitalità. I servizi includono pertanto sia prestazioni esenti Iva, sia soggette a Iva.

Come richiedere il Bonus Terme 2021 per avere il voucher di 200 euro

I cittadini potranno richiedere il voucher fino a 200 euro presso gli istituti termali accreditati a partire dall’8 novembre. Non è prevista dunque una prenotazione online sul sito di invitalia. Le strutture, a loro volta, registreranno sul portale Invitalia le prenotazioni in ordine cronologico, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le prenotazioni potranno essere registrate dagli istituti termali solo previo accredito al portale, effettuabile dal prossimo 28 ottobre.