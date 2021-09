Bonus pc e tablet da 500 euro in scadenza il 1° ottobre: come fare domanda Il bonus pc e internet, introdotto allo scopo di superare la scarsa digitalizzazione di alcune fasce del paese, potrà essere richiesto solo fino al 1°ottobre 2021. La misura è destinata ai nuclei familiari con un Isee sotto i 20mila euro e prevede un voucher fino a 500 euro per l’acquisto di un pc o un tablet contestualmente all’attivazione di una connessione Internet veloce a banda ultralarga. Vediamo quali sono i limiti di spesa e come fare per richiederlo.

A cura di Daniela Brucalossi

Ultimi giorni di tempo per richiedere il bonus pc e tablet (o bonus banda larga). Il piano voucher, introdotto dal governo Conte bis allo scopo di superare la scarsa digitalizzazione di alcune fasce del paese, è infatti in scadenza il 1°ottobre 2021. La misura è destinata ai nuclei familiari con un Isee sotto i 20mila euro e prevede un voucher fino a 500 euro per l'acquisto di un pc o un tablet contestualmente all'attivazione di una connessione Internet veloce a banda ultralarga (almeno 30 Megabit al secondo). Il bonus può essere chiesto sotto forma di sconto esclusivamente agli operatori telefonici iscritti al portale Infratel Italia (non viene quindi rilasciato da altri rivenditori). Vediamo più nel dettaglio come funziona la domanda del voucher connettività.

Bonus Pc e tablet 2021, chi può fare domanda: i requisiti

Possono richiedere il bonus pc e tablet esclusivamente i nuclei familiari con un Isee sotto i 20mila euro e solo una volta per famiglia. Il voucher fino a 500 euro verrà rilasciato sotto forma di sconto per l'acquisto di un pc o un tablet contestualmente all'attivazione di una connessione Internet veloce a banda ultralarga (almeno 30 Megabit al secondo). Ci sono però dei limiti: la sottoscrizione di un contratto per la connessione Internet deve corrispondere a una spesa non inferiore a 200 euro, mentre la cifra destinata all'acquisto del tablet o del pc non deve essere superiore a 300 euro e non inferiore a 100 euro.

Come richiedere il bonus Pc e internet 2021: gli operatori aderenti

Il bonus pc e tablet può essere richiesto fino al 1°ottobre 2021 esclusivamente agli operatori telefonici registrati sul portale Infratel Italia. Alla domanda devono essere allegate una copia di un documento d'identità e una dichiarazione sostitutiva attestante l'Isee del nucleo familiare e il fatto che i componenti della stessa famiglia non abbiano già usufruito della stessa misura. Il voucher fino a 500 euro viene poi rilasciato dall'operatore sotto forma di sconto sull'acquisto di un pc o un tablet e una connessione Internet veloce.