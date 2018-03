È morto in nottata Arnaud Beltrame, l'ufficiale della gendarmeria che ieri si era offerto di sostituire l'ostaggio nel supermercato di Trébes, cittadina vicina a Carcassonne in Francia che ieri è stata luogo dell'ennesimo attentato dell'Isis oltralpe. Il terrorista Radouane Ladkim, dopo aver rubato un auto sparando ai suoi passeggeri, si è diretto nel supermercato di Trèbes e – dopo aver gridato "Allah Akbar", sparato e ucciso una persona – ha sequestrato i presenti. Il tenente colonnello Arnaud Beltrame, nonostante l'assassino avesse già dimostrato tutta la propria pericolosità, e anzi in virtù di ciò, ha proposto all'uomo di sostituire le vittime del sequestro di chi era nel supermercato.

Il Ministro dell'interno Gerard Collomb aveva precisato nella giornata di ieri che l'ufficiale "ha lasciato il suo cellulare acceso. Dall'esterno è stato possibile seguire quello che avveniva dentro al supermercato". A un certo punto si sono uditi dei colpi di arma da fuoco e in quel momento è scattato l'intervento dei reparti speciali, che hanno ucciso l'attentatore. Gravemente ferito, nella stessa giornata di ieri le istituzioni hanno riconosciuto il coraggio del tenente. "Voglio rendere omaggio – riferiva ieri il Ministro degli interni – a questo tenente colonnello rimasto gravemente ferito, protagonista di un atto di eroismo". Nella stessa nottata l'agente è morto a seguito delle ferite riportate e ad oggi le vittime dell'azione terroristica sono salite a quattro.

Lo stesso Collomb affida a Twitter un primo commento pubblico: "Mai la Francia dimenticherà il suo eroismo, il suo coraggio, il suo sacrificio". Il Presidente Emmanuel Macron ha aggiunto che "offrendosi come ostaggio al terrorista asserragliato nel supermercato di Trèbes, il tenente colonnello Beltrame ha salvato la vita di un ostaggio civile, dando prova di un coraggio e di un'abnegazione eccezionali" ed è dunque "caduto da eroe".