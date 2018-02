Un drammatico incidente si è consumato alcuni giorni fa in Madagascar. Un imprenditore turistico palermitano di cinquantacinque anni che si trovava nel Paese insieme alla moglie è stato colpito e ucciso da un fulmine. L’uomo si chiamava Rosario Costa e, da quanto emerso, si trovava appunto nel Paese africano insieme alla moglie per un viaggio che la coppia desiderava fare da tanto tempo. La tragedia è avvenuta nel distratto di Miandrivazo all'inizio di febbraio, ma la notizia è stata resa nota solo oggi dal sito AfricaExpress.

Fulminato mentre stava scattando qualche foto – Secondo quanto ricostruito, il giorno della tragedia Costa e la moglie erano in viaggio in compagnia del loro autista verso Morondava. Dopo aver imboccato la strada statale Rn34, i due avrebbero deciso di fermarsi a Ankotrofotsy per mangiare e mentre la donna stava preparando dei panini lui si sarebbe allontanato per fare qualche foto. È stato in quel momento che un fulmine lo ha colpito. La moglie si è accorta di quanto accaduto e si è avvicinata subito al marito, insieme anche all’autista, ma purtroppo per Costa non c’era nulla da fare. Era a terra, ormai privo di vita. L’imprenditore era padre di due figli.