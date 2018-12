"Ci manca molto Madeleine, dovrebbe essere qui con noi e il Natale non sarà masi più lo stesso senza di lei, ma continueremo a fare del nostro meglio senza mai perdere la speranza", è il commovente messaggio dei genitori di Maddie McCann la bimba di tre anni scomparsa oltre undici anni fa in circostanze mai chiarite durante una vacanza con la famiglia in un villaggio vacanze del Portogallo. La coppia da allora cerca di vivere la stagione delle feste natalizie nel migliore di modi possibile per il bene dei loro due gemelli, che ora hanno 13 anni, ma dal messaggio di auguri riservato a tutti i loro sostenitori traspare il dolore per una presenza che non c'è più. "Madeleine dovrebbe essere qui e dovremmo festeggiare con lei" hanno scritto infatti mamma Kate e papà Gerry, aggiungendo però: "Non abbiamo perso la speranza di arrivare a festeggiare un altro Natale con lei".

Una speranza che resta viva anche grazie al supporto della polizia che di recente ha avuto un ulteriore finanziamento per proseguire le indagini almeno fino ad aprile. Scotland Yard ha spiegato che sta seguendo due importanti piste e ha detto ai genitori di Maddie che "sperano di ottenere dei risultati in questi mesi". "Seguo questa indagine da quando è nata e so tutto il lavoro che c'è stato dietro, capisco che qualcuno la pensi diversamente, ma sono convinta che sia giusto continuare con l'inchiesta fino a quando non scopriremo cosa è successo o fino a quando non esauriremo tutte le possibili linee di indagine" ha spiegato il capo della polizia. La coppia si aggrappa a queste parole per mantenere vivo il barlume di speranza di poter vedere un giorno tornare a casa la loro figlia maggiore che ora avrebbe 15 anni. "L'inchiesta è in corso e la nostra speranza rimane " hanno dichiarato mamma Kate e papà Gerry.