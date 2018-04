Sono passati pochissimi giorni dalla morte del piccolo Alfie Evans, il bimbo britannico al centro di una lunga battaglia legale tra medici intenzionati a "staccare la spina" del respiratore che lo teneva in vita e i genitori che chiedevano di mantenerlo attaccato alle macchine, ma gli sciacalli sono già in azione. Come denunciano gli amici della famiglia del bimbo scomparso nella notte tra venerdì e sabato, infatti, a poche ore dal tragico annuncio sono già numerose le pagine di raccolta fondi per il funerale del piccolo, lanciate online da perfetti sconosciuti senza alcuna autorizzazione dei familiari e con ogni probabilità con l'intenzione di fare soldi alle spalle di una tragedia.

Al momento sono più di una dozzina le pagine Fake lanciate a nome del piccolo Alfie sulle diverse piattaforme web che permettono le raccolte fondi online, rubando anche foto pubblicate in precedenza dalla famiglia. Tutte reclamano lo stesso scopo come "Stiamo raccogliendo 1.500 sterline per aiutare Alfie ad avere un funerale migliore" o "Stiamo raccogliendo fondi per aiutare i genitori in questo momento difficile". Qualcuno addirittura sbaglia anche a scrivere il nome del piccolo a conferma che si tratta di pagine truffa. Amici e sostenitori della famiglia infatti hanno avvertito di non donare a nessuna campagna di raccolta fondi che non sia stata approvata esplicitamente dai genitori di Alfie, Tom e Kate, attraverso la loro pagina facebook. Purtroppo però qualcuno ci è già cascato e alcune di queste pagine sono riuscite in poche ore a ottenere diverse decine di sterline. Informate dei fatti, le piattaforme interessate fortunatamente hanno già promesso di voler bloccare il pagamento delle somme raccolte fino alla verifiche dei singoli casi.