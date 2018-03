Durante la gravidanza le mamme hanno seguito una dieta vegana e a sei mesi i loro bambini sono finiti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con un grave deficit di vitamina B12. Per i medici non ci sono dubbi: a causare i danni ai piccoli è stato un comportamento alimentare sbagliato delle mamme durante la gravidanza. A dar notizia dei due casi è la Tribuna di Treviso che riporta le dichiarazioni del primario della Pediatria, Stefano Martelossi. “I bambini – ha spiegato il pediatra – accusavano sintomi di stanchezza e gravi difficoltà motorie: faticavano a stare seduti, a sostenere bene la testa e a coordinare i movimenti”. Secondo il medico, le loro mamme erano del tutto ignare della pesante carenza di vitamina B12 alla quale hanno esposto i bambini e anche loro stesse durante la gestazione. Entrambe le donne hanno continuato a mangiare come sempre, seguendo una dieta a base di frutta, verdura, ma senza proteine animali o integratori. I parti sono andati bene, ma dopo un po’ di tempo i bambini hanno iniziato ad avere dei problemi: entrambi, secondo quanto si legge sul quotidiano, hanno cominciato a manifestare un grave ritardo dello sviluppo psicomotorio e da qui c’è stato il ricovero e la diagnosi.

“La vitamina B12 – ha spiegato ancora il pediatra – è fondamentale per lo sviluppo del sistema nervoso centrale e il fabbisogno aumenta in gravidanza. Se la madre non ne assume abbastanza, o non ne assume proprio, può creare al neonato danni neurologici già in utero, che si acuiscono e peggiorano dopo la nascita, in fase di allattamento e svezzamento”. Il medico ha spiegato che più la situazione si protrae nel tempo, più i danni al sistema nervoso centrale diventano gravi, fino ad essere irreparabili. “Nessuna demonizzazione del veganismo – ha chiarito ancora il primario – ma è indubbio che i deficit da B12 legati a una dieta troppo rigida siano in costante aumento”. L'allarme sulle conseguenze della dieta vegana in gravidanza era di recente stato dato anche dall’Osservatorio Malattie Rare secondo cui negli ultimi anni è triplicata l'incidenza di una malattia rara legata proprio alla vitamina B12.