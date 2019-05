La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio dopo la morte sull'isola di Fogo (Capo Verde) di David Solazzo, il trentunenne di Firenze trovato senza vita il primo maggio in circostanze ancora da chiarire. A darne notizia il legale della famiglia del giovane, secondo cui la procura capitolina ha disposto sequestro e trasferimento della salma – rientrata sabato pomeriggio in Italia da Capo Verde – al policlinico “Gemelli” per svolgere una seconda autopsia dopo quella avvenuta a Fogo. La famiglia del giovane cooperante fiorentino, che non crede all'incidente domestico, ha presentato una denuncia a Roma per chiedere indagini dall'Italia tramite l'avvocato Giovanni Conticelli che ha spiegato che la denuncia "è corredata di tutte le immagini video che siamo riusciti a fare all'interno dell'immobile dissequestrato". Per seguire le indagini svolte nell'isola di Fogo, il Cospe, la ong di Firenze con cui David Solazzo collaborava, ha dato incarico a un avvocato del posto. L'ipotesi dell'incidente domestico, per la quale propenderebbero al momento gli inquirenti capoverdiani, non ha appunto convinto i familiari del trentunenne che chiedono che sia fatto di tutto per conoscere la verità su quanto accaduto.

David Solazzo trovato morto nella casa in cui viveva a Capo Verde

David Solazzo si trovava a Capo Verde dallo scorso novembre come cooperante per la Cospe. Era stata una sua collega a dare notizia per prima della morte del giovane. Il trentunenne è stato ritrovato in una pozza di sangue all’interno dell’abitazione dove viveva da solo. A quanto emerso, la porta d’entrata aveva il vetro rotto e il giovane aveva un taglio importante sulla testa. La sera prima David era stato a cena con alcuni amici, poi al mattino il ritrovamento del corpo senza vita. Nei giorni scorsi sul giallo della morte di David Solazzo è intervenuto anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che ha assicurato, intervistato da una tv locale, che “il Governo si sta muovendo e si impegnerà, come stiamo dimostrando di fare quotidianamente nella vicenda Regeni”.