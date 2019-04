"Vi prego, smettetela di rubare sulle tombe dei bambini: e restituitemi i regali che ho fatto a mio figlio". L'appello, affidato ad un post sui social network, è di una mamma che vive in Piemonte. Un messaggio scritto dopo il furto subito sulla tomba del suo figlioletto, che ora si trova nel cimitero di un piccolo Comune della provincia di Cuneo. Il figlio della donna è morto anni fa ma lei, da quel giorno, trova sempre il modo per porgere un saluto e un giochino al figlio che non c'è più. Qualche giorno fa, la dolorosa scoperta: qualcuno aveva rubato i doni messi lì, accanto alla foto del bimbo. Dopo l'episodio, la donna ha deciso di trasferire sui social il suo dolore, lanciando anche un appello ai ladri di giocattoli.

"Ho letto di furti sulle tombe di bambini, mai avrei pensato che sarebbe capitato un giorno a che a me" racconta la donna. Il suo messaggio continua: "Piango mentre scrivo, perché l'unico legame tra i due mondi è rappresentato dal fatto di rendere più accogliente quel luogo che poco si addice a un neonato. Una persona invece ha aperto le porticine di vetro e ha rubato i giochini di mio figlio. Vorrei che quella persona leggesse questo messaggio pieno di rabbia e dolore".

"Hai infilato un coltello nel cuore di una mamma, sto piangendo mentre scrivo: se hai un cuore e hai dei figli e credi in Dio, riporta tutto nel cimitero" conclude la mamma. Quello raccontato dalla mamma piemontese è solo l'ultimo caso in ordine cronologico. Ultimamente, sempre in Piemonte, ignoti hanno rubato i giocattoli dalla tomba di una bambina. Anche in quel caso il messaggio di dolore della mamma della piccola era rivolto ai ladri: “Voi siete morti dentro”.