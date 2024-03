Umberto Tozzi annuncia il ritiro dalla musica live con un tour finale in tre continenti Umberto Tozzi ha sorpreso i fan con l’annuncio del suo ultimo tour live: 30 date distribuite in 18 mesi, che vedranno il cantautore attraversare 3 continenti, insieme a un’orchestra di 21 elementi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Umberto Tozzi, foto di Cosimo Buccolieri

Umberto Tozzi ha annunciato il suo ritiro dalla musica live: è accaduto poche ore fa al Teatro L'Olympia di Parigi, la sala concerti più grande della capitale francese. Il cantautore ha infatti comunicato che, dopo 50 anni di carriera e 2000 concerti in Italia e nel mondo, L'Ultima Notte Rosa The Final Tour sarà l'ultima occasione per vedere dal vivo l'autore di Ti Amo e Giorgia. Oltre 30 spettacoli che attraverseranno tre continenti, Europa, America e Oceania, con il cantautore che sarà accompagnato da un'orchestra di 21 elementi. Si partirà da Malta il prossimo 17 maggio al Summer Last Festival che si terrà a Ghaxaq Grounds, arrivando in Italia solo il 20 giugno, quando Tozzi si esibirà alle Terme di Caracalla di Roma e successivamente, il 7 luglio a Venezia, esattamente in Piazza San Marco. 30 date distribuite in 18 mesi, che si chiuederanno in Australia, a Melbourne, il prossimo 18 ottobre 2025 con un concerto al The Palais Theatre.

La carriera di Tozzi: dal successo con Ti Amo alla vittoria di Sanremo 1987

Umberto Tozzi è stato uno dei più prolifici cantautori della storia italiana, con oltre 80 milioni di dischi venduti in 50 anni di carriera. Tra i suoi brani più ricordati c'è sicuramente Ti Amo del 1977, scritta insieme a Giancarlo Bigazzi, che vinse quell'anno il Festivalbar, diventando in seguito uno dei singoli più iconici della sua discografia. Come per Gloria, che grazie all'interpretaione di Laura Branigan del 1982, conquistò la classifica Billboard Hot 100 per 36 settimane. Quella versione diede anche l'opportunità a Tozzi di vincere il Golden Globe nel 1982 e di essere nominato ai Grammy Awards. Nel 1987, dopo due anni di pausa dalle scene musicale, insieme a Raf e Bigazzi scrisse Si può dare di più, il brano con cui concorrerà, insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri al Festival di Sanremo 1987. Il brano conquistò la vittoria, ponendosi davanti a Totò Cotugno con Figli, ma soprattutto Al Bano e Romina Power, al terzo posto con Nostalgia Canaglia.

Una sorpresa per i fan: la collaborazione con Giuliano Sangiorgi

La musica di Tozzi, che negli anni ha collaborato con Mogol, Ramazzotti, Morandi, Marco Masini ma anche Anastacia e Laura Branigan, ha avuto anche un ruolo nel mondo cinematografico. Basti pensare a Gloria, utilizzata nella colonna sonora di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, ma anche in Flashdance diretto da Adrian Lyne. Più recentemente invece, alcune sue canzoni sono state utilizzate in pellicole come Spider Man Far From Home di Jon Watts, ma anche la serie targata Netflix Supersex di Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni. Prima dell'inizio del tour, Tozzi ha voluto fare un regalo ai suoi fan, annunciando una nuova versione di Donna Amante Mia, titletrack del suo album d'esordio del 1977, questa volta in collaborazione con il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi. Il brano verrà pubblicato il prossimo 22 marzo.

Le date dell'Ultima Notte Rosa The Final Tour

17 maggio 2024 – MALTA, Ghaxaq Grounds, Summer Lust Festival

29 maggio 2024 – ROMANIA, Bucharest, Sala Palatului

20 giugno 2024 – ITALIA, Roma, Terme di Caracalla

7 luglio 2024 – ITALIA, Venezia, Piazza San Marco

9 luglio 2024 – FRANCIA, Le Lavandou, Grande Plage du Lavandou

21 luglio 2024 – GERMANIA, Regensburg, Thurn und Taxis Palace, Schlossfestspiele

28 luglio 2024 – BULGARIA, Plovdiv, Ancient Theatre

2 agosto 2024 – FRANCIA, Chamonix, L’Index en Fête

18 agosto 2024 – GERMANIA, Ulm, Klosterhof Wiblingen

22 agosto 2024 – ITALIA, Catania, Villa Bellini

28 agosto 2024 – ITALIA, Macerata, Sferisterio

31 agosto 2024 – CROAZIA, Montraker Vrsar Query, Summer Festival

1° settembre 2024 – CROAZIA, Opatija, Summer Stage

4 settembre 2024 – ITALIA, Vicenza, Piazza dei Signori, Vincenza in Festival

13 settembre 2024 – ITALIA, Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

5 ottobre 2024 – ITALIA, Milano, Forum

12 ottobre 2024– ITALIA, Torino, InAlpi Arena

2 novembre 2024 – SVIZZERA, Zurigo, Kongresshaus

19 gennaio 2025 – GERMANIA, Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle

20 gennaio 2025 – GERMANIA, Munich, Deutsches Theater

21 gennaio 2025 – GERMANIA, Stuttgart, Liederhalle, BeethovenSaal

23 gennaio 2025 – GERMANIA, Freiburg, Konzerthaus

25 gennaio 2025 – SVIZZERA, Lugano, Teatro LAC

16 febbraio 2025 – AUSTRIA, Bregenz, Festspielhaus

19 febbraio 2025 – GERMANIA, Frankfurt, Alter Oper

22 febbraio 2025 – BELGIO, Bruxelles, Foret National

24 febbraio 2025 – AUSTRIA, Vienna, Wiener Konzerthaus

20 marzo 2025 – CANADA, Vancouver

22 marzo 2025 – CANADA, Montreal

23 marzo 2025 – CANADA, Toronto, Rama Theater

25 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, New York, Manhattan Center

27 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Boston

29 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Atlantic City, Hard Rock Theater

30 marzo 2025 – STATI UNITI D’AMERICA, Chicago, Des Plaines Theatre

11 maggio 2025 – FRANCIA, Paris, L’Olympia

13 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Perth, Astor Theatre

15 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Adelaide, Thebarton Theatre

17 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Sydney, State Theatre

18 ottobre 2025 – AUSTRALIA, Melbourne, The Palais Theatre