Ultimo dona a Unicef i ricavati dei diritti della canzone “Non lasciare le mie mani” Ultimo ha donato a Unicef i ricavi dei diritti d’autore della canzone natalizia “Non lasciare le mie mani” scritta da lui e cantata dalle voci angeliche del coro della scuola di musica Cluster. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ultimo

Ultimo ha devoluto e devolverà all'Unicef tutti i ricavati dai diritti d'autore della canzone natalizia "Non lasciare le mie mani", di cui ha scritto testo e musica, lasciando l’interpretazione alle voci angeliche del coro della scuola di musica Cluster, da lui diretti e protagonisti anche del videoclip: "Un invito a non smettere mai di sorprendersi e credere nei sogni, cercando negli altri un po’ di se stessi e rimanendo incantati davanti alle cose semplici, come la neve che cade all’improvviso" si legge nel comunicato stampa. La canzone si può già ascoltare sulle piattaforme streaming e il video è presente sui social di Unicef.

Il ricavato del brano, come si legge anche su Instagram dell'associazione del cantautore, andrà a sostenere i bambini nelle emergenze, con particolare attenzione a quelli coinvolti nei conflitti, confermando l'impegno di Ultimo che da anni è ambasciatore Unicef, il cui sodalizio è cominciato "con il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia ha inizio nel 2019, quando Ultimo riceve la nomina di Goodwill Ambassador di UNICEFItalia in occasione di un incontro con i bambini della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo ‘Gandhi', nel quartiere romano di San Basilio", ma Ultimo ha anche donato parte degli incassi del suo tour negli Stadi e sempre nel 2019 realizzò la sua prima missione in Mali.

Ad aprile 2021 Ultimo ha rinnovato il suo impegno con l'organizzazione a favore die progetti in Mali con "Buongiorno vita – L'evento", trasmesso in streaming dal Colosseo di Roma, mentre a aprile 2022 ha incontrato e si è esibito di fronte ai bambini e alle famiglie ucraine ospiti presso l’associazione Fonte di Ismaele di Roma, donando il suo pianoforte personalizzato amano, come racconta sempre Unicef. Il cantautore ha pubblicato pochi giorni fa "Occhi lucidi" da cui ha anche tratto un'istallazione donata alla Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli di Napoli: Ultimo tornerà negli stadi nel 2024 per 10 date.

Leggi anche Chi è Martina di Amici 23: dalla sfida con Stella alla standing ovation per I Have Nothing