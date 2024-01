Testo e significato di Tokyo, la canzone di Gaia che ha conquistato le radio italiane Si chiama Tokyo l’ultima canzone di Gaia, ex vincitrice di Amici, che ha conquistato la seconda posizione della classifica delle canzoni più trasmesse in radio. Ecco il testo e il significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il nuovo singolo di Gaia, Tokyo, si è arrampicato fino alla seconda posizione della classifica settimanale delle canzoni più trasmesse dalle radio, alle spalle della sola Dua Lipa e della sua Houdini, che è ancora in vetta. La canzone della cantautrice, quindi, è prima tra quelle italiane. L'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, autrice di Chega, è tornata con questa nuova canzone che segue "Estasi", il singolo che ha segnato il suo ritorno dopo l'uscita nel 2021 dell'album Alma. Ci ha messo qualche settimana, ma pian piano la canzone della cantante italobrasiliana è riuscita a conquistare l'airplay radiofonico, e chissà che non abbia avuto un certo peso il suo tour nei palazzetti come apertura a Elodie.

Il testo di Tokyo di Gaia

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Dove ci porterà

Trovare sempre un modo per parlare poco

Nella tua velocità

Io non mi ritrovo ma ci sto al tuo gioco

Per una volta mi lascerò andare, insegnami

E se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi

E chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi

Vuoi convincermi? Voglio crederti

Solo tu mi fai, come il mare

Se mi tocchi, la mia pelle brilla

Solo tu lo sai, tu sai fare

Un incendio con una scintilla

Solo tu mi fai (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare)

Solo tu mi fai

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Dove mi porterai?

A girare Tokyo sopra ad una moto

Usando gli occhi per fare le foto

Ma è un sogno chе durerà poco

Ed io voglio ballare e pеrdermi nel bosco

Nuotare senza niente addosso

È ancora più bello se non ti conosco

Per una volta mi lascerò andare, insegnami

E se avrò voglia di lasciarti andare, inseguimi

E chiudo gli occhi che stanotte voglio perdermi

Vuoi convincermi? Voglio crederti

Solo tu mi fai, come il mare

Se mi tocchi, la mia pelle brilla

Solo tu lo sai, tu sai fare

Un incendio con una scintilla

Solo tu mi fai (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare) brillare, (Brillare)

Solo tu mi fai (Brillare) sognare (Brillare) senza pensare (Brillare) ad un finale (Brillare)

Solo tu mi fai

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Mhm, mhm, mhm, mhm-mhm

Il significato di Tokyo

Anche questa volta Gaia torna con un uptempo che mescola pop ed elettronica anche grazie alla produzione di Drast – che la cofirma con la stessa cantautrice – e Golden Years. La canzone vuole trasmette il messaggio di apertura: "In un mondo che spinge a chiudersi in una gabbia di limiti e imposizioni, TOKYO è un invito a lasciarsi andare, un biglietto di sola andata verso la libertà", raccontando "un’interazione tra due persone che si trasforma presto in un dialogo senza filtri che sottolinea l’importanza di godersi ogni singolo momento" come si capisce da versi come "Solo tu mi fai, come il mare. Se mi tocchi, la mia pelle brilla. Solo tu lo sai, tu sai fare un incendio con una scintilla". La cantante spiega anche che "Nonostante le delusioni e gli ostacoli, che spesso rendono diffidenti e cambiano quello che si è davvero, è importante far splendere quella parte di sé che rimane curiosa, leggera, che guarda la vita con occhi sempre nuovi e sorpresi".

Il videoclip del singolo di Gaia

Ovviamente la canzone di Gaia è accompagnata anche da un videoclip girato da Amedeo Zancanella e prodotto da Illmatic Film Group raccotna proprio le vibrazioni che dà la canzone con la cantautrice che sogna e "si perde nei suoi pensieri e nel desiderio di andare altrove, senza guardarsi indietro e senza dar peso alle insicurezze. Segue l’istinto, desidera viaggiare, ballare, ‘girare Tokyo sopra una moto', chiudere gli occhi e perdersi nelle scelte spontanee prese in una notte spensierata in cui celebra la sua giovinezza. Non mancano gli elementi che richiamano l’oriente: dal maneki neko – il “gatto della fortuna” – allo styling dell’artista stessa, che porta un’acconciatura raccolta che richiama la cultura orientale".