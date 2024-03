Su Spotify si potranno vedere i video musicali: debutto in 11 Paesi, compresa l’Italia Anche Spotify si lancia nel mercato dei video musicali, annunciando la versione beta in 11 paesi: tra questi anche l’Italia, dove gli utenti premium potranno vedere, per adesso, sulla piattaforma alcuni video musicali di Ed Sheeran, Ice Spice e Doja Cat. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Ed Sheeran, Ice Spice, foto di Getty Images

Solo un anno fa, l'annuncio dei video-podcast su Spotify era risultato uno dei cambiamenti più impattanti nell'interfaccia user della piattaforma svedese, che nelle scorse ore, a un anno di distanza, ha annunciato l'arrivo dei video musicali. L'iniziativa, disponibile adesso solamente per gli utenti Premium di 11 paesi, tra cui l'Italia, ha un catalogo limitato: tra i cantanti infatti compaiono Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice. Ma la scelta di Spotify lancia un vero e proprio messaggio per la futura destinazione dei prodotti legati alla musica degli artisti, che non si limiterà solo all'utilizzo di Canvas per i brani e alla formula Enhanced album.

Quali sono i Paesi in cui saranno disponibili i video musicali su Spotify

Sono 11 i paesi scelti da Spotify per rendere disponibile una versione beta, a cui potranno accedere solo gli abbonati Premium della piattaforma: Regno Unito, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Svezia, Brasile, Colombia, Filippine, Indonesia, Kenya. In queste nazioni infatti, gli utenti potranno accedere ai video musicali dei brani, caricati dagli artisti sulla piattaforma. Non ci si dovrà più limitare ai Canva e all'immaginario estetico del disco, ma gli utenti potranno accedere anche ai video ufficiali mentre ascoltano il brano. Per adesso, sono tre gli autori più importanti di cui son disponibili i video ufficiali sulla piattaforma: stiamo parlando di Ed Sheeran, Doja Cat e Ice Spice.

Come guardare i video musicali su Spotify

La piattaforma ha dichiarato che inizierà a pubblicare video musicali da un catalogo selezionato per gli utenti Premium negli 11 paesi selezionati. In questi, essi potranno accedere al proprio dispositivo iOS, Android, desktop o TV e selezionare l'interruttore "Passa a video" per le tracce musicali supportate. Quindi, la riproduzione del video musicale inizierà dall'inizio nella visualizzazione In riproduzione. Si potrà accedere anche alla visione del video musicale a schermo intero, semplicemente ruotando il tuo dispositivo mobile, come su piattaforme come YouTube.